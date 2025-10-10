El País

Subasta de frecuencias silenciaría a emisoras religiosas y medios sociales, advierten medios católicos

Medios católicos temen “apagón” por precios millonarios para puja lo cual, señalan, privilegiaría únicamente a interesados con poder económico

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en labores de mantenimiento en el volcán Irazú sobre torres de televisión y radio. Fotografía: (albert marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SutelEmisoras CatólicasSubasta radio y tvPrecios baseMicitt
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.