Subasta para bandas de radio y TV: Sutel excluye esta región de la puja y pone este límite a tenencia de espectro

La subasta para otorgar concesiones de espectro radioeléctrico en servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisiva que instruyó el Gobierno la semana anterior establece dos reglas clave: una excluye a la Región Central del país a los potenciales interesados y la otra fija un tope a la cantidad de bandas que un mismo oferente puede obtener.

El procedimiento 2025LY-000003-SUTEL prohíbe expresamente que los interesados en concesiones de televisión compitan por la Región Central. Así lo dispone el pliego de condiciones elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La exclusión de la Región Central, definida según la división territorial del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), busca evitar que un reducido grupo de participantes con mayor poder económico concentre ventajas en la zona más poblada del país.

Según Sutel, la medida promueve una participación más equilibrada.

De esta manera, quienes busquen concesiones regionales de televisión deberán enfocarse únicamente en cinco regiones socioeconómicas: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Brunca y Huetar Caribe o en una de cobertura nacional.

Los interesados deberán así disponer al menos de $1,6 millones para aspirar a una concesión de televisión con cobertura nacional, o entre $157.629 y $325.044 si es regional.

El gobierno, por medio del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), instruyó la semana pasada a Sutel para realizar una inédita subasta pública de frecuencias de radio y televisión, con una vigencia de 15 años.

Se trata del primer concurso de espectro radioeléctrico para señales de acceso libre en la historia de Costa Rica. Su objetivo es ampliar el acceso de la población a estos servicios en todo el territorio nacional.

El proceso sacude el mercado de la radiodifusión porque modifica de forma radical las reglas de adjudicación para radio (AM y FM) y televisión.

Regla contra la concentración

Por ejemplo, el pliego de condiciones de las tres licitaciones en curso (N.° 2025LY-000001-SUTEL, N.° 2025LY-000002-SUTEL y N.° 2025LY-000003-SUTEL) establece un límite estricto para evitar la concentración de frecuencias.

Ningún operador, ni su grupo de interés económico, podrá adjudicarse más del 30% del total de frecuencias disponibles en una zona, ya sea de cobertura nacional o regional.

De acuerdo con Sutel, esta regulación garantiza una competencia efectiva en radiodifusión y televisión, y asegura que el espectro, un recurso escaso y valioso, se distribuya entre múltiples actores.

Los segmentos de frecuencia para radio comprenden las bandas de 525 kHz a 1705 kHz (AM), 88 MHz a 108 MHz (FM). Para televisión, los segmentos del espectro entre 174 MHz y 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz.

La licitación se realizará mediante el mecanismo de subasta de sobre cerrado.

Los interesados tienen un plazo de 40 días hábiles, contados desde la semana pasada, para presentar sus ofertas tras la publicación del concurso.