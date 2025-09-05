El País

Así quedó la distribución del FEES 2026 luego de que la UCR se opusiera al acuerdo inicial de repartición

Las cinco universidades públicas llegaron a un consenso

Por Fernanda Matarrita Chaves
Tercera negociación del FEES 2026
Los rectores de las cinco universidades públicas llegaron a un consenso con respecto a la repartición del FEES 2026. En la foto: Francisco González, exrector de la UNA, Carlos Araya, rector de la UCR, William Rojas, rector de la UTN y María Estrada, rectora del Tec y directora de Conare, durante la negociación del FEES 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Fernanda Matarrita Chaves

