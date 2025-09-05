Así quedó la distribución del FEES 2026 luego de que la UCR se opusiera al acuerdo inicial de repartición

Los rectores de las cinco universidades públicas llegaron a un consenso con respecto a la repartición del FEES 2026. En la foto: Francisco González, exrector de la UNA, Carlos Araya, rector de la UCR, William Rojas, rector de la UTN y María Estrada, rectora del Tec y directora de Conare, durante la negociación del FEES 2026.

Los rectores de las cinco universidades públicas llegaron a un consenso con respecto a la distribución del 1% de incremento para el FEES del 2026.

El martes 2 de setiembre y tras una extensa jornada, los jerarcas coincidieron en cómo realizarán la repartición, esto luego de que la Universidad de Costa Rica (UCR) se opusiera al acuerdo inicial el 28 de agosto.

Tras el consenso, la UCR recibirá ¢779 millones más de lo acordado inicialmente con respecto al incremento.

LEA MÁS: FEES: cómo se reparte y por qué la UCR choca con las demás universidades

Para el 2026, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) corresponde a ¢593.484 millones, monto que tiene como base el presupuesto asignado de ¢587.608 millones para el 2025 más ¢5.876 millones que corresponden al incremento del 1% aprobado por la comisión de enlace en julio.

De esos ¢5.876 millones, ¢455 millones se destinaron para atender necesidades del Fondo del Sistema y los ¢5.421 iban a distriburse de la siguiente manera:

Universidad de Costa Rica (UCR): 27,47% ( ¢1.489 millones )

) Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec): 20% ( ¢1.084 millones )

) Universidad Nacional (UNA): 18,64% ( ¢1.011 millones )

) Universidad Estatal a Distancia (Uned): 20% ( ¢1.084 millones )

) Universidad Técnica Nacional (UTN): 13,89% (¢753 millones)

Sin embargo, tras la negativa del rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, y con la firma del acuerdo pendiente, los integrantes de Conare se reunieron para negociar y coincidieron en nuevos porcentajes de distribución:

Universidad de Costa Rica 29,91% (¢1.621 millones).

Instituto Tecnológico de Costa Rica 20% (¢1.084 millones).

Universidad Nacional 18,09% (¢981 millones).

Universidad Estatal a Distancia 20% (¢1.084).

Universidad Técnica Nacional 12% (¢650 millones).

Asimismo, a la Universidad de Costa Rica se le otorgaron, además de los ¢132 millones más del 1% de incremento, ¢384 millones del Fondo del Sistema y ¢262 millones del superávit de Conare, para un total de ¢2.268 millones para la UCR: ¢779 millones más de lo planteado en el primer acuerdo.

La noche del 2 de setiembre, la UCR difundió un mensaje en el que celebraba haber recibido un 41,87% del aumento del FEES, aunque este porcentaje corresponde a tres componentes: 29,91% del incremento, más lo otorgado del Fondo del Sistema y del superávit de Conare.

La Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional también recibieron fondos del ajuste del superávit de Conare: ¢152 millones y ¢102 millones, respectivamente.

Tras lo acordado, este será el monto total que recibirá cada una de las universidades del FEES 2026 que corresponde a ¢593.484 millones.

Universidad de Costa Rica: ¢296.511 millones (49,96%).

(49,96%). Instituto Tecnológico de Costa Rica: ¢66.581 millones (11,22%).

(11,22%). Universidad Nacional: ¢123.456 millones (20,79).

(20,79). Universidad Estatal a Distancia: ¢56.183 millones (9.47%).

millones (9.47%). Universidad Técnica Nacional: ¢40.325 millones (6.80%).

(6.80%). Conare: ¢9.313 millones (1.57%).

(1.57%). Áreas de docencia e investigación: ¢1.113 millones (0,19%).

Carlos Araya, rector de la UCR, estuvo en contra del acuerdo inicial de distribución del FEES 2026. (Albert Marín)

UCR en desacuerdo

Según Conare, la UCR fue la única de las cinco universidades que se opuso al acuerdo inicial de repartición.

El 28 de agosto, el rector Carlos Araya Leandro manifestó su disconformidad en un comunicado de prensa en el que señaló que “la Universidad más grande del país, con más de 44.000 estudiantes”, recibiría ¢1.077 millones de aumento real en 2026, cuando, según la forma de distribución histórica “le corresponden ¢2.846 millones".

Posteriormente, el jerarca universitario presentó un recurso de revisión del acuerdo ante Conare.

En un documento que difundió Conare como respuesta al comunicado de Araya, destacaron que el acuerdo que tenían permitiría a todas las universidades del sistema reforzar temas prioritarios como la democratización del acceso a la universidad pública, mejora en becas y beneficios socioeconómicos, fortalecimiento en el acceso a carreras de alta empleabilidad como las STEM (siglas en ingles de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y una mayor inversión en la investigación y la acción social”.