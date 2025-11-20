Rodolfo Piza compara subasta de radio y TV de Rodrigo Chaves con la ofensiva de Hugo Chávez para cerrar medios en Venezuela

Rodolfo Piza comparó una acción del presidente Rodrigo Chaves con la historia del exmandatario de Venezuela, Hugo Chavez.

El excandidato presidencial y exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, afirmó que las recientes acciones del gobierno de Rodrigo Chaves respecto a la subasta de frecuencias de radio y televisión le recuerda lo ocurrido en Venezuela bajo el autoritarismo del régimen de Hugo Chávez.

Piza relató sobre Venezuela: “Un gobierno molesto con lo que salía en la prensa y en un medio de comunicación de televisión y radio, quería apagar esa radio para que no siguiera la crítica al gobierno.

“Entonces, alguno de sus asesores le dijo ‘ahorita le vence el plazo de la concesión, aprovéchese de eso y en el 2006 le quita la concesión’. Ese es el caso de Venezuela, es el caso de Radio Caracas Televisión; usando una formalidad legal para desmantelar y atacar a los medios que no fueran afines con el gobierno”, dijo en un programa en CRC 89.1 Radio, el cual se retransmitió en 20 emisoras.

Recap: ¿Qué pasará con la subasta de frecuencias de radio y televisión?

El excandidato recordó que, en el 2006, Venezuela pasó de ser una democracia con ciertos rasgos híbridos a un régimen más autoritario, proceso que “normalmente no se da de un solo golpe”.

Piza destacó que, en Costa Rica, las concesiones de radiodifusión que cumplen con los requisitos legales se prorrogan automáticamente, por lo que considera preocupante cualquier intento de limitar o condicionar su renovación formalmente.

“La regla general es la prórroga automática, para que no se use el cumplimiento de un plazo como instrumento para poner una ”espada de Damocles" o perseguir a los medios que no concuerdan con la línea de gobierno“.

Al ser consultado si eso sucede en Costa Rica, dijo: “Creo que hay algo de eso, con una diferencia: en Costa Rica todavía tenemos un Estado de Derecho”.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha insistido en instruir para que la renovación de concesiones de espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisiva sea a través de subastas públicas.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prohibió realizar estas acciones durante el proceso de campaña electoral 2026.