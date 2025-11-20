Grupo con 5 conocidas radioemisoras en FM anuncia que no participará en subasta de frecuencias

Un grupo con cinco conocidas emisoras de radio confirma que no participarán en la polémica subasta de frecuencias de radio y TV de Sutel.

La Cadena Radial Costarricense, que opera cinco conocidas frecuencias de radio en la banda FM, confirmó este jueves que no participará en la polémica subasta pública de frecuencias de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la cual se cierra este viernes 21 de noviembre.

Así lo confirmó Andrés Quintana, presidente de la Cadena, durante una transmisión en vivo. El grupo administra las emisoras CRC 89.1 Radio, 94.7, 959 Conexión, 99.9 Azul y 103.1FM.

Al ser consultado sobre la eventual participación, Quintana respondió: “No, para nada, en el caso particular, no. Ni por razones técnicas ni financieras, y por defender la democracia”.

“La puja, además de indecente, es muy complicada. Están tratando de eliminar la radiodifusión, tanto sonora como televisiva", aseveró.

El abogado Juan Manuel Campos afirmó que la subasta se trata de un “acto nulo, mal intencionado”.

“Es para castigar a medios de comunicación. Se utilizan las frecuencias para buscar cómo tener medios afines”, dijo durante una conversación que se transmitió en 20 frecuencias de radio.

El exdiputado Federico Malavassi agregó que la intención del gobierno de Rodrigo Chaves es denostar a todas las radioemisoras y prensa independiente, lo que se lleva en banda a emisoras católicas, evangélicas y culturales.

“Es apagar a todo el mundo o quién sabe cuáles amigos quiere que queden con radioemisoras”, continuó.

La fecha límite para participar vence a la medianoche de este viernes. Los concesionarios interesados deberán presentar sus ofertas antes de ese día para concursar en la subasta. La concesión será adjudicada a quien proponga el monto más alto.

El Gobierno emitió un acuerdo ejecutivo para poner en marcha un proceso de subasta pública del espectro radioeléctrico. De acuerdo con el Micitt, la meta es ampliar la cobertura nacional y modernizar el uso del espectro. Los interesados (excepto las entidades excluidas) deberán presentarse ante la Sutel para participar en la subasta.

Los precios base fijados para concursar ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional; $1,6 millones para televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.

El concurso busca asignar las bandas a operadores capaces de garantizar un servicio eficiente en todo el territorio nacional.

En desarrollo.