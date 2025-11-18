El País

UCR pide al Micitt detener subasta de frecuencias de radio y televisión por posible amenaza a la libertad de expresión

Consejo universitario enviará nota formal al gobierno pidiéndole suspender subasta de frecuencias de radio y televisión

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El Consejo Universitario de la UCR acordó por unanimidad solicitar al Micitt detener la subasta de frecuencias, al considerar que el proceso podría afectar la libertad de expresión en el país. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Subasta radio tvSutelUCRConsejo UniversitarioMicitt
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.