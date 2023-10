Adiós al ‘Festival de recuerdos’ de Sinfonola: oyentes dolidos porque el programa se acabó

Religiosamente, desde hace varias décadas, doña Helia Alfaro encendía la radio todos los domingos para escuchar las canciones con las que creció en su natal Turrialba. Sintonizaba el programa Festival de recuerdos, de radio Sinfonola (90.3 fm), para revivir bailes de su juventud, rememorar los temas con que intentaron enamorarla y las obras de grandes artistas nacionales e internacionales que la cautivaron por siempre.

Ahora, doña Helia, no podrá hacerlo más, pues este 15 de octubre Festival de recuerdos anunció su última transmisión.

De manera sorpresiva, doña Helia, así como el periodista pensionado Víctor Fernández y también el escritor, investigador y especialista en música Mario Zaldívar, se enteraron de la noticia con tristeza, pues era un espacio de gran valor musical, dedicado a las obras históricas de los años 40, 50, 60 y 70.

El espacio 'Festival de recuerdos', de Radio Sinfonola, se transmitía todos los domingos. En dicho programa sonaba música del recuerdo de los años 40, 50, 60 y 70. (Facebook)

El DJ costarricense Lawrence Casal, hijo de doña Helia, compartió en su Facebook un mensaje lleno de sentimiento porque su madre se iba a quedar sin el entretenimiento de los domingos. “El anuncio lo hizo el locutor durante la transmisión. Varias veces durante el programa dijo que era la última vez. Mi mamá lo oyó y se vino corriendo a donde yo estaba para decirme. Se puso muy triste, hasta se le llenaron los ojos de lágrimas”, recordó Casal.

Él creció también en compañía de Festival de recuerdos. Contó que cuando era niño se acostaba junto a su mamá para escuchar el espacio y que aún la acompañaba a disfrutar de sus canciones favoritas.

“Me contaba anécdotas de alguna pieza que alguien le había dedicado, cuando las bailaba o, incluso, sobre algún disco que le habían regalado. Eso es algo que Spotify no te da. Es muy triste”, explicó el DJ y también coleccionista de música de antaño.

Doña Helia tiene 88 años y no maneja la tecnología de las plataformas digitales, por eso es que su hijo, para complacerla y acompañarla en esta despedida, le pidió que escribiera cuáles eran sus canciones favoritas para él encargarse de conseguirlas y hacer una lista de reproducción.

“Ya lleva como 300. Estoy buscando también acetatos para tenerlos en casa y ponérselos”, contó el DJ.

El DJ costarricense Lawrence Casal creció escuchando 'Festival de recuerdos' en radio Sinfonola, junto a su madre Helia Alfaro. (Cortesía)

Sinfonola, una compañía para los adultos mayores

Víctor Fernández es un periodista pensionado que también era oyente de Festival de recuerdos, espacio en el que se deleitaba con géneros como el tango, el paso doble, mambo, bolero, cumbia y mucho más.

Don Víctor es usuario de Spotify y ahí mantiene sus playlists de canciones favoritas, pero reconoce que la radio es una compañía muy importante para aquellos que no manejan muy bien la tecnología; por eso y por revivir buenos tiempos, es que no se perdía Festival de recuerdos.

“Pienso mucho en las personas de zonas rurales que no tienen Internet o que no se pueden afiliar a una aplicación o, a lo mejor, no tienen ni un teléfono celular, sino que usan sus radios de corriente y baterías. Muchas de esas personas se quedaron sin el espacio de los domingos”, dijo.

El comunicador agregó que lamenta mucho la desaparición del programa, porque quedan pocos de su estilo en las emisoras nacionales. “Hay algunas que tratan de emular lo que tenía Sinfonola, que incluso entre semana tenía música más reciente y solo los domingos ponían lo viejito, pero ninguna se le acerca”, concluyó.

“Es una lástima”, dice experto sobre la salida de Festival de recuerdos

Para Mario Zaldívar, un referente y experto en la historia de la música de Costa Rica, el cierre de Festival de recuerdos es una lástima, ya que además de las obras de grandes artistas internacionales, en el programa se le daba espacio a la música hecha en nuestro país.

El escritor e investigador musical Mario Zaldívar lamentó la salida del aire del programa 'Festival de recuerdos', de radio Sinfonola. (Jose Cordero)

“Me parece una equivocación total de la emisora porque la identidad, el elemento más fuerte de Sinfonola, ha sido la música antigua de calidad. Ellos mantenían ese programa dominical con muchísimos seguidores de los 50 años para arriba. Ahora entra a ser una emisora más del montón, no se va a distinguir”, expresó Zaldívar quien ha escrito varios libros sobre la historia de la música nacional.

El especialista agregó que no sabe bien los motivos de la decisión, pero que escuchando el programa se daba cuenta de que había bastantes anunciantes en el espacio.

“Me parece que para personas de mi generación, y también para jóvenes que les gusta esta música, se pierde el último bastión de ese tipo de géneros. Ahora el reto le queda a Radio Nacional, la emisora del Estado, para que asuma esa responsabilidad con la población costarricense mayor de 50 años, porque alguien tiene que seguir difundiendo esa música. En este punto, estoy en la mejor disposición de colaborar”, afirmó Zaldívar, quien cuenta con una amplia colección de discos en su poder.

El investigador agregó que hay otro gran peligro con la salida del aire de Festival de recuerdos, y es que mucha de la música costarricense de mitad del siglo 20 podría perderse. “En ese tiempo hubo una producción maravillosa de compositores como Ray Tico, Ricardo Mora, Orlando Zeledón y de grandes orquestas como la de Gil Vega o la de Lubín Barahona, ahora ya no se va a escuchar más ese patrimonio”, dijo.

Zaldívar agregó que sabe que la discoteca que posee Sinfonola es muy buena, la calificó como un tesoro, y le preocupa que mucho de ese material no está digitalizado y que podría perderse.

Sin respuesta de Radio Sinfonola

Se intentó conversar con Carlos Lafuente, gerente de Sinfonola, para tener su posición con respecto del cierre de Festival de recuerdos, pero nos informaron que no estaba en la emisora.