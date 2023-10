Carlos Lafuente, gerente de Sinfonola: ‘Soy al que más le duele cerrar ‘Festival de recuerdos’

Los oyentes del programa Festival de recuerdos, que transmitía radio Sinfonola todos los domingos, recibieron la mala noticia de que el 15 de octubre fue la última emisión del espacio en el que sonaba música de antaño. Muchos expresaron su dolor, ya que desde hace varias décadas el programa acompañaba a los escuchas durante 12 horas con los éxitos del ayer.

En redes sociales, el público, principalmente personas adultas mayores, ha manifestado que lamentan la desaparición de Festival de recuerdos. Ante el sentimiento de duelo de la audiencia, Carlos Lafuente, gerente de Sinfonola, explicó las razones por las cuales el programa ya no estará más al aire.

Carlos Lafuente es el gerente de radio Sinfonola, emisora donde se transmitía el programa 'Festival de recuerdos' desde que él llegó a la emisora. (John Duran)

Festival de recuerdos comenzó en radio Rumbo, medio que también dirigió Lafuente. Cuando se dio el cambio de emisora a Sinfonola, el programa siguió y se mantuvo al aire durante 21 años.

“Imagínese que yo soy el pararrayos de todo aquí. Me han dicho de todo, pero a mí el cierre de Festival de recuerdos es al que más le duele. A mi avanzada edad, esa es la música mía”, afirmó Lafuente, quien tiene 79 años y más de 58 al frente de las mencionadas emisoras.

Lafuente fue directo y dijo que desde hace varios años ha intentado vender espacios publicitarios para mantener el programa, pero que se le ha dificultado y sin esa inversión, no se puede seguir con la producción.

Agregó que hay dos situaciones que desencadenaron la decisión de cerrar el espacio, la primera de ellas es la reducción en sintonía. “Hemos visto los promedios, antes salía en el segundo puesto, ahora en el cuarto. Con 118 emisoras, sigue siendo un programa de muy buen rating, pero, siendo honesto, creo que nuestra sociedad manifiesta un profundo desprecio por los recuerdos, las experiencias y las tradiciones”, dijo el empresario.

El programa 'Festival de recuerdos' de Sinfonola se mantuvo al aire en esa emisora durante 21 años. Antes se emitía en radio Rumbo. (Facebook)

La segunda razón es la económica. Contó que desde hace tres años nadie compra la publicidad que patrocina el espacio y no logran ni siquiera financiar los costos de operación. “No entiendo el criterio de los compradores. La gente joven tiene la idea de que todos tienen sus mismos gustos, por ejemplo no entiendo cómo un anuncio de pañales para adultos lo ponen en una emisora juvenil, no es adecuado”, expresó.

Y agregó: “Yo he defendido el programa a capa y espada. Cuando trabajaba en la cabina, esa era la música que yo ponía, tiene mucho valor sentimental, pero no me puedo enterrar con ella. Lo he sostenido lo más que pude”.

Recibió información de que hay varias personas que van a recoger firmas para solicitar el regreso de Festival de recuerdos, incluso una oyente le envió una carta diciéndole que se solidariza con la tristeza que él siente al quitarlo.

“Ahora (el martes, para el lector) andaba en San José y me pararon en una esquina para pedirme que no lo cerrara. Sin embargo, no puedo sostenerlo más porque la carga de impuestos que llevamos las empresas es muy fuerte y necesitamos financiar. Hemos tenido un agravante en los últimos tiempos que es el impuesto al valor agregado, porque la publicidad no se paga al contado”, explicó.

Festival de recuerdos de Sinfonola, una historia para la música tica

Festival de recuerdos cambió varias veces en los últimos tiempos para cumplir con las solicitudes de los anunciantes. Además de las canciones de antaño, también programaba géneros latinos porque los clientes le decían a don Carlos que la música que ponían era “muy vieja, que por ser domingo, tenía que ser más festivo”. El empresario incorporó sonidos tropicales, pero mantenía la esencia que caracterizaba al espacio con temas de la década de 1960 en adelante.

Carlos Lafuente ha estado al frente de emisoras como Sinfonola y Rumbo desde hace 58 años. Él también trabajó como locutor del espacio 'Festival de recuerdos'. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Adiós al ‘Festival de recuerdos’ de Sinfonola: oyentes dolidos porque el programa se acabó

El programa tenía cinco repertorios diferentes rotando para que no se hiciera una rutina y que fuera muy variado porque su oyente maneja un repertorio muy grande.

“Una vez, un cliente me dijo que no quería anunciarse en medio de música de Carlos Gardel”, recordó.

En Festival de recuerdos se escuchaba la voz de Mauricio Meléndez, quien era el que lo identificaba, así como de Geovanny Zúñiga por la mañana y Orlando Ruiz en la tarde. Ellos seguirán trabajando en Sinfonola.

El programa se manejaba con un 50% de audio digital, el resto de las canciones se cubría con la reproducción de acetatos.

La fonoteca que posee Sinfonola es un tesoro nacional. De acuerdo con don Carlos, ahí mantienen más de 26.000 discos de acetato, así como 3.000 cintas magnetofónicas y 5.500 discos compactos. Ese archivo responde a la colección que la familia Lafuente ha resguardado desde 1938.

Los cambios en Sinfonola

El sueño de don Carlos es traer de vuelta Festival de recuerdos a la programación de Sinfonola, aunque lo ve muy difícil porque han realizado una intensa gestión de ventas de publicidad sin tener resultados.

“Hay muchas personas que escuchaban el programa en sus casas, por lo general personas adultas mayores, pero también hay una generación mayor a los 30 años que aprecia esa música porque era la que oían sus papás y les traen recuerdos”, dijo Lafuente.

Por el momento, los domingos Sinfonola seguirá presentando la misma programación que tiene entre semana, que es más dirigida a un público de 30 años en adelante, con música de las décadas de los 90 y los 2000.