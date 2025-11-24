Columbia queda fuera en subasta de frecuencias: ‘es exorbitantemente elevado y no pudimos competir’

La Cadena de Emisoras Columbia confirmó este lunes que no presentó ofertas en la subasta de frecuencias de radio y televisión en señal libre y abierta que impulsa el Gobierno, mediante el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El anuncio lo realizó la periodista y directora del programa Hablando Claro, durante la emisión de este 24 de noviembre por Radio Columbia 98.7 FM, donde explicó que la empresa —fundada en 1947 y una de las casas radiales más tradicionales del país— quedó fuera del proceso debido al costo elevado de participar.

“El viernes pasado a la medianoche se cerró la recepción de ofertas para la subasta del espectro radioeléctrico… y nuestra cadena de emisoras Columbia no participó. Estoy hablando de esta emisora, de la 98.7, de nuestra hermana Columbia Estéreo, de Radio 2 y de Amplify”, explicó la periodista al iniciar su programa.

“Es exorbitantemente elevado”

La comunicadora detalló que, aunque el proceso avanza por etapas técnicas, políticas y administrativas, la realidad es que la mayoría de empresas de comunicación no pudieron competir en igualdad de condiciones debido a los montos establecidos por Sutel.

“La mayoría de las empresas de radio no pueden participar porque es exorbitantemente elevado y no pudimos participar”, afirmó.

Las tarifas fijadas para esta subasta oscilan entre $386.000 por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones por un canal de televisión, costos que varios concesionarios han considerado inaccesibles.

La periodista subrayó que se trata de un asunto de interés público, no solo por involucrar a uno de los recursos estratégicos del Estado —el espectro radioeléctrico—, sino por las consecuencias que podría generar en la pluralidad informativa del país.

“Este proceso tiene muchos estadíos, muchos pasos. Es muy complejo, técnicamente hablando. Es muy complejo, políticamente hablando también. (…) Como este es un tema de interés público (…) nos toca en lo más profundo de nuestras convicciones legítimas”, comentó.

Aseguró que la cadena emitirá un pronunciamiento oficial cuando lo considere oportuno, pero adelantó que el impacto de este proceso “se verá poco a poco”.

La periodista también reivindicó la trayectoria y el legado de la cadena fundada hace casi ocho décadas.

“Nosotros, Cadena de Emisoras Columbia, hacemos radio útil desde 1947. Esa tonada (…) es la impronta de esta casa. Es un sello de reconocimiento para generaciones enteras”, recordó al abrir su comentario editorial.

Temor a oleada masiva de despidos

La confirmación de Ibarra se une a anuncios de al menos 20 emisoras más que, durante la semana pasada, confirmaron que se abstuvieron de participar en el concurso.

La subasta ya encendió las alarmas en el sector por su impacto laboral, según estimaciones brindadas por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).

Serían más de 5.000 despidos correspondientes a empleos directos, según las estimaciones de Canara, los cuales podrían perderse si el proceso continúa en los términos actuales, advirtió este domingo Andrés Quintana, presidente de la Comisión de Gobierno de Canara y presidente honorario de la agrupación.

Quintana, también presidente de la Cadena Radial Costarricense, explicó que el modelo de concurso que instruyó el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) amenaza directamente la continuidad de poco menos de 100 emisoras de radio y 50 concesionarios de televisión en Costa Rica.

El grueso de la eventual afectación laboral sería en el sector radiofónico.

El viernes 21 de noviembre, la Sutel cerró la recepción de ofertas del primer concurso público para adjudicar frecuencias, un hito que abre la fase técnica y económica del proceso.

Se trata del cambio más profundo en la regulación de la radiodifusión libre en varias décadas: por primera vez, las empresas con frecuencias concesionadas deberán pagar por el uso del espectro, con precios base que van desde $386.000 por una frecuencia FM nacional en modalidad IBOC hasta $1,6 millones por un canal de televisión nacional.