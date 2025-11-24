El País

‘No reduzcamos las frecuencias al mejor postor’: Conferencia Episcopal se pronuncia sobre subasta de frecuencias

El obispo de Limón, Javier Román Arias, llamó a repensar los criterios de la subasta

Por Natalia Vargas
Monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ya no está entubado, respira por sí mismo.
Monseñor Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se pronunció sobre la subasta de frecuencias. (Facebook/Tomada del Facebook de Monseñor Javier Román)







