Política

Laura Fernández se atribuye el apoyo del sector conservador; Fabricio Alvarado lo califica de ofensa

La candidata de Pueblo Soberano suscribió una serie de compromisos con líderes evangélicos

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Los candidatos presidenciales Laura Fernández y Fabricio Alvarado protagonizan una pugna por el voto conservador en las elecciones de 2026.
Los candidatos presidenciales Laura Fernández y Fabricio Alvarado protagonizan una pugna por el voto conservador en las elecciones de 2026. (La Nación/ Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezElecciones 2026Pueblo SoberanoFabricio AlvaradoVoto conservador
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.