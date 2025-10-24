Política

Laura Fernández se compromete con líderes evangélicos a ‘venerar’ la vida desde la concepción hasta la muerte natural

La candidata presidencial de Pueblo Soberano suscribió carta con pastores durante actividad a puerta cerrada

Por Lucía Astorga
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, suscribió el acuerdo en una actividad con líderes evangélicos.
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, suscribió el acuerdo en una actividad con líderes evangélicos. (La Nación/Campaña de Laura Fernández /Campaña de Laura Fernández)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

