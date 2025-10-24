Laura Fernández se compromete con líderes evangélicos a ‘venerar’ la vida desde la concepción hasta la muerte natural

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), se comprometió este jueves con líderes evangélicos a “venerar” la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en caso de ser electa en los comicios de 2026.

El compromiso tres de la carta firmada este jueves por Fernández, durante una actividad a puertas cerradas en el hotel Hilton, en La Sabana, hace un llamado a que “la familia natural sea protegida y fortalecida como el núcleo insustituible de la sociedad, y la vida humana sea venerada desde la concepción hasta la muerte natural, sin concesiones”.

Noticia en desarrollo