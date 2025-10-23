Campaña de Laura Fernández niega ingreso de la prensa a firma de acuerdo con pastores evangélicos

La campaña de Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), negó el ingreso de la prensa a la actividad en la que firmará un acuerdo con pastores evangélicos.

Un equipo de La Nación se presentó esta mañana al hotel Hilton, en La Sabana, pero al subir al piso 17, donde está el salón que albergará la actividad, el encargado de prensa de la campaña del PPSO, Fernando Brenes, indicó que se trataba de una actividad privada, por lo que el ingreso de los medios de comunicación no estaba autorizado.

El acceso a la prensa se impidió, pese a que en la actividad está prevista la firma de un acuerdo entre el partido y el sector evangélico.

Igualmente, se prevé la suscripción de una carta de valores judeo-cristianos, así como la presentación de “los candidatos a diputados, principalmente los de nuestro sector”, de acuerdo con una invitación del evento, de la que este medio tiene copia. La agenda también contempla un “tiempo de oración por todos los candidatos”.

Pueblo Soberano cuenta con cuatro pastores entre sus candidatos a diputados, estos son: Kattya Mora Montoya, segundo lugar por San José; Gonzalo Ramírez Zamora, quinto lugar por San José; Gerardo Bogantes Rivera, tercer lugar por Alajuela y Robert Barrantes Camacho, segundo lugar por Cartago.

La actividad es organizada por el Foro Mi País, descrito a La Nación por el pastor Jorge Gómez, expresidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC),como un grupo civil que se encarga de las negociaciones políticas de ese sector religoso.

Lo anterior en vista de que el artículo 28 de la Constitución Política prohíbe “hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

Rodrigo Chaves también firmó acuerdo

El presidente Rodrigo Chaves pactó la nueva norma técnica sobre "aborto terapéutico" en cita con los líderes de la Federación Alianza Evangélica, entre ellos el exdiputado y ahora candidato a diputado chavista Gonzalo Ramírez (der.). (Cortesía Alianza Evangélica/La Nación)

Es el mismo grupo con el que el entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves se comprometió, en marzo de 2022, a eliminar la llamada “ideología de género” en el sistema educativo costarricense. Además, prometió revisar los decretos sobre la fertilización in vitro y la norma técnica (sobre interrupción terapéutica del embarazo).

El presidente Rodrigo Chaves se volvió a reunir con este grupo el pasado 2 de octubre, en un evento durante el cual, el mandatario aseguró que antes del 15 de octubre modificaría la norma técnica sobre el aborto terapéutico.

De acuerdo con una publicación en la página de Facebook de la FAEC, la actividad con Rodrigo Chaves fue auspiciada por Foro Mi País y la misma Alianza.

“Fue un espacio lleno de fe, unidad y esperanza, coordinado por Foro Mi País y la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), donde representantes evangélicos nos unimos para interceder por nuestras autoridades y nuestra nación”, señaló la publicación.

Pese a tratarse de una actividad a la que Rodrigo Chaves asistió bajo su investidura presidencial, la misma no fue anunciada a la prensa por la Casa Presidencial.

Su promesa al sector evangélico se haría realidad el 15 de octubre, cuando el mandatario anunció la derogación de la norma técnica sobre el aborto terapéutico del 2019 y la promulgación de una nueva. La Alianza Evangélica emitió un comunicado al respecto, en el que celebró el “cumplimiento del acuerdo” del mandatario.

“Agradecemos al señor presidente por haber cumplido su palabra de manera tajante. Esto es un avance sin precedentes en una Costa Rica que hoy más que nunca exige coherencia”, señaló el pastor Ronald Vargas, presidente de la FAEC.

La Nación trató de abordar, en un ascensor del hotel, a Francisco Gamboa, jefe de campaña y candidato a la primera vicepresidencia de Pueblo Soberano, para consultarle las razones por las cuáles se negó el acceso a la prensa, pero no fue posible obtener una declaración.