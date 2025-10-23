Política

Campaña de Laura Fernández niega ingreso de la prensa a firma de acuerdo con pastores evangélicos

Rodrigo Chaves se reunió con el mismo grupo el 2 de octubre y les prometió modificar la norma técnica para el aborto terapéutico

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano, se reunió en privado con pastores evangélicos para suscribir acuerdo.
Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano, se reunió en privado con pastores evangélicos para suscribir acuerdo. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.