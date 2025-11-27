Fabricio Alvarado califica de ‘innecesario’ proyecto de Rodrigo Chaves para dar frecuencias a medios religiosos

El presidente Rodrigo Chaves pretende presentar un proyecto de ley para dar frecuencias a medios religiosos, pese a que ya existe un texto en la corriente legislativa, con el mismo fin, de Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial.

Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial de Nueva República (PNR), calificó de innecesario el proyecto de ley que el presidente Rodrigo Chaves pretende presentar para otorgar frecuencias de radio y televisión a medios de comunicación católicos y evangélicos sin pasar por la subasta que realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“Yo, desde mi punto de vista, consideraría un error que ellos presenten su proyecto porque vendrían a enredar más las cosas”, declaró Alvarado el miércoles, después de que el mandatario anunciara en su conferencia semanal que ya tenía un texto listo para enviar al Congreso, sobre el cual había conversado sobre con el diputado conservador.

Fabricio Alvarado opuesto a proyecto de Rodrigo Chaves para medios religiosos

Alvarado objetó la propuesta del Poder Ejecutivo porque, desde el 24 de noviembre, él presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo: permitir que los medios de comunicación de corte religioso mantengan sus frecuencias, luego de que estos canales y estaciones de radio declinaran participar en la subasta debido a los elevados costos.

La condición de Nueva República es que dichas emisoras y televisoras sean administradas por asociaciones sin fines de lucro y, si no lo son actualmente, tengan un periodo de un año para convertirse en tales.

Apoyo a labores de evangelización y persuasión

El mandatario afirmó que conversó de sus planes con el legislador. “Ayer (25 de noviembre) hablé con Fabricio Alvarado, porque si hay un tema que él y yo tenemos en común, que era decirle a las estaciones de radio religosas que, bajo ningún punto de vista, vamos a impedir sus labores de evangelización y persuasión”, manifestó Chaves.

Al respecto, Alvarado señaló que el diálogo al que hizo referencia el gobernante fue una llamada telefónica, “donde nosotros le hemos pedido la convocatoria del proyecto (de Nueva República) y hoy públicamente, también le he dicho que es innecesario presentar otro proyecto”. La propuesta del diputado se tramita bajo el expediente 25.315.

Sobre el documento anunciado por Chaves, el congresista dijo desconocer si lo presentaron: “Lo estaban trabajando desde antes, o más bien, empezaron a correr para hacerlo, luego de que yo anuncié, desde el sábado, la presentación del nuestro”.

Agregó que el mandatario también pudo haber actuado “carboneado por unos grupos que quieren tratar de jalar el voto conservador hacia Laura Fernández”, en referencia a la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien representa la continuidad del gobierno y con quien Alvarado compite por el respaldo de los sectores religiosos.

Chaves dijo que no actuaron antes porque estaban a la espera de que concluyera, el 21 de noviembre, la subasta de frecuencias a cargo de la Sutel, para conocer los “resultados tangibles y palpables”, del proceso. “Nosotros no andamos haciendo escandalitos desesperados por cámaras ni micrófonos”, agregó.

El presidente alegó no haber visto el proyecto de Alvarado y que, en vista de que existen dos iniciativas, socializará ambas. “Vamos a ordenarle a los equipos que trabajen en un proyecto de ley que busque el bienestar común”, subrayó.

No obstante, añadió que no contaría los pasos específicos a seguir de ahora en adelante, hasta que la Sala Constitucional se pronuncie por el fondo un recurso de amparo contra las licitaciones. El magistrato Paul Rueda dictó una una medida cautelar que suspendió de forma inmediata la subasta de las frecuencias.

Alvarado pide a Chaves deponer ataques personales

Si bien la iniciativa que Alvarado presentó beneficiaría a las emisoras católicas que saldrían del aire, porque no concursaron por una frecuencia, la Conferencia Episcopal externó su rechazo al proyecto

“La Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que ponga en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público”, advirtieron, en un comunicado, el obispo de Limón,Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal, y Bartolome Buigues Oller, secretario y obispo de Alajuela.

Alvarado señaló que insistirán en el texto, a pesar del criterio externado por la Iglesia Católica.

Alegó que la posición expresada por la Conferencia Episcopal en su comunicado, “viene más en respuesta a los ataques del presidente Rodrigo Chaves”, por lo que hizo un llamado al mandatario para deponer estas manifestaciones.

“Estas cosas nunca se van a resolver si entre las diferentes partes, en lugar de discutir lo técnico e incluso lo político, nos enfrascamos en debates con ataques personales, que no suman nada, que más bien polarizan más al país”, declaró.

En cuanto a si serán dos proyectos de ley, Alvarado aseveró que, según su entendimiento de lo dicho por Chaves, la decisión del gobierno es no avanzar en su propuesta, hasta tanto no se haga una revisión del documento presentado por Nueva República, para determinar si hay coincidencias con el expediente.

“Lo que entendí de la conferencia de prensa es que la gente del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) nos busque y revisemos. Estamos, por supuesto, abiertos a ver lo que ellos tenían planteado en su proyecto de ley, para ver qué diferencias hay, pero yo creo que la vía más rápida es que, si hay que hacerle cambios, entonces propongamos una moción de texto sustitutivo o mociones de fondo para mejorar el texto, y que, a partir de ahí, negociemos con las demás fracciones para tratar de llegar a un acuerdo. Ojalá incluso se aprobara una dispensa de trámite”, explicó.

Para el legislador, lo que existe es una apertura del Poder Ejecutivo, más que un acuerdo.