Política

Estas fueron las palabras de Rodrigo Chaves que motivaron una respuesta del arzobispo de San José

Presidente Chaves aludió al arzobispo de San José durante su conferencia

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Ultima conferencia de prensa, del presidente de la República, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves cuestionó directamente al arzobispo de San José, José Rafael Quiros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arzobispo de San JoséRodrigo ChavesJosé Rafael QuirosIglesia Católicafrecuencias de radio y TV
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.