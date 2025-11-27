Estas fueron las palabras de Rodrigo Chaves que motivaron una respuesta del arzobispo de San José

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aludió directamente al arzobispo de San José, José Rafael Quirós, durante su conferencia semanal, sugiriendo que desconocía su apellido y afirmando que él “controla todo eso”, en referencia a las emisoras católicas. Además, sostuvo que “hay gente, en todas partes, hay gente como monseñor Quirós”.

Al defender la subasta de frecuencias de radio y TV, el mandatario Rodrigo Chaves cuestionó al arzobispo: “Radio María me tira todos los días. Gracias a monseñor, ¿qué es? El que controla todo eso ¿el de San José? A mí Radio María me tira todos los días, las emisoras católicas me tiran todos los días, está bien“.

Rodrigo Chaves hizo alusión a Radio María, emisora católica que sí participó en la subasta, pero que no es parte de ninguna de las diócesis, sino que está vinculada con una organización internacional.

Chaves arremetió contra arzobispo de San José

El presidente agregó que habló con el diputado Fabricio Alvarado: “Bajo ningún punto de vista -eso lo tengo yo clarísimo- vamos a impedir las labores de evangelización y persuasión (a las emisoras religiosas)”.

La Iglesia Católica rechazó ese proyecto de ley de Fabricio Alvarado y Rodrigo Chaves sobre frecuencias de radio y TV, al considerar que hacer una diferenciación por religión abriría la puerta para decisiones arbitrarias.

Chaves continuó con su crítica al líder católico: “Convoqué a esas estaciones de radio, incluyendo las que me dan, gracias, monseñor Quirós, por todos los editoriales que me tira usted todos los días. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de monseñor Quirós y de las emisoras que él controla.

“Los invité a todos, pero como hay dos proyectos de ley... Mis respetos a todos los católicos, yo fui educado en el Colegio Seminario, por curas, pero hay gente, en todas partes, hay gente como monseñor Quirós", dijo Chaves.

Arzobispo responde

El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, respondió a las críticas de Chaves. “Las Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales”, dijo el líder católico.

“Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por eso, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.

“Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.

“En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense”.

Cuatro medios de la Iglesia católica quedaron fuera de la subasta de frecuencias de radio y televisión efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Se trata de:

Radio Fides y San José TV , ambos de la Arquidiócesis de San José

, ambos de la Arquidiócesis de San José Radio Santa Clara , de la Diócesis de San Carlos

, de la Diócesis de San Carlos Radio Sinaí, de la Diócesis de San Isidro de El General

No pudieron concursar debido al alto costo. La Sutel puso un precio base de $386.000 para concursar por frecuencias de radio FM de cobertura nacional; $1.6 millones para televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.