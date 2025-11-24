‘Esto no es una pose electoral’: Fabricio Alvarado presenta proyecto para rescatar emisoras y televisoras religiosas

Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial de Nueva República, aseguró que su intención de rescatar las emisoras y televisoras religiosas de un cierre no es ninguna pose electoral. Detrás, Yonder Salas y David Segura.

El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), presentó un proyecto de ley con el que pretende rescatar a las emisoras y televisoras de corte religioso, principalmente católicas y evangélicas, tal como lo aseguró en conferencia de prensa.

La propuesta es que el Estado permita que todo este tipo de medios de comunicación puedan mantener la frecuencia, después de anunciar que no podrán participar en la subasta por los elevados costos.

La condición es que dichas emisoras y televisoras sean administradas por asociaciones sin fines de lucro y, si no lo son actualmente, tengan un periodo de un año para convertirse en tales.

El congresista aseguró, en múltiples ocasiones, que su propuesta no es una “pose electoral” y añadió que, si esta situación hubiera sucedido dos años antes, habrían hecho lo mismo.

“Los precios imposibles hicieron que estos medios estén hoy frente a un cierre técnico”, dijo Alvarado.

El también candidato presidencial señaló que la intención es que el Estado otorgue las frecuencias de radio y televisión a quienes hasta hoy han operado de forma exclusiva para “difundir el mensaje del Evangelio”.

El diputado dijo que la intención es garantizar que los costarricenses puedan recibir “la palabra de Dios y el mensaje cristiano”.

“Si una de estas frecuencias es administrada con fines de lucro, perdería la concesión de la frecuencia”, apuntó Alvarado.

El candidato presidencial aseguró que Nueva República está de acuerdo en modificar los precios que se les cobra a las empresas concesionarias de las frecuencias, pero cuestionó que, al final, solamente los medios grandes que el gobierno quería golpear son los que han podido participar en la subasta de frecuencias.

“En ese afán, los peces gordos de los medios de comunicación salen sin un rasguño, mientras los demás quedan al garete”, argumentó Alvarado.

El vocero de Nueva República reconoció que su proyecto está enfocado solamente en rescatar a las emisoras y televisoras de corte religioso, pues alegó que apenas están estudiando las opciones que se pueden aplicar para otro tipo de medios, de corte cultural, social, rural, entre otros.

“Somos Nueva República, el único partido consistentemente conservador de Costa Rica. Esto no es una pose política, no es una pose electoral”, dijo Fabricio Alvarado.

Entre las televisoras que serían beneficiadas por el proyecto están las católicas Fides y San José TV; la adventista Esperanza TV, así como las evangélicas Bethel, Cristo Visión, Impact, Enlace Juvenil, Enlace TV.

El proyecto enlista, además, las radioemisoras católicas Fides, María, Sinaí, Nueva Diócesis Limón, Santa Clara, Emaús y Chorotega; las evangélicas Life, Impact, Faro del Caribe, Stereo Visión, Pura Vida, Unción, BBN, Fe y Poder y Visión, así como la adventista Lira.

Los precios base fijados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional, $1,6 millones para televisión nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.

La fecha límite para participar en la subasta venció a la medianoche del viernes y varias emisoras de AM y FM y canales de televisión anunciaron que no participaron del proceso debido a los altos costos fijados, por lo que podrían quedar fuera del aire.

Entre ellas se encuentra la Cadena de Emisoras Columbia, la Cadena Radial Costarricense, que opera cinco conocidas frecuencias de radio en la banda FM (CRC 89.1 Radio, 94.7, 959 Conexión, 99.9 Azul y 103.1FM), la Cadena Musical (Radio Musical 97.5 y Radio Hit 104.7), Radio Sinfonola, Radio Santa Clara, Radio Fides, entre otras.