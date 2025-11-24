Política

‘Esto no es una pose electoral’: Fabricio Alvarado presenta proyecto para rescatar emisoras y televisoras religiosas

Fabricio Alvarado pretende que el Estado les permita a las emisoras católicas y evangélicas mantener sus frecuencias, siempre que sean asociaciones sin fines de lucro

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado emisoras religiosas
Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial de Nueva República, aseguró que su intención de rescatar las emisoras y televisoras religiosas de un cierre no es ninguna pose electoral. Detrás, Yonder Salas y David Segura. (Cortesía Nueva República/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FrecuenciasSubasta de frecuenciasFrecuencias de radio y televisiónEmisoras religiosasFabricio Alvarado
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.