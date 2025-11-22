¡OPA! confirma inesperada postura ante subasta de radio y TV

Al igual que todas las empresas de comunicación interesadas en participar en la subasta de radio y TV, ¡OPA! podía presentar su oferta hasta este viernes 21 de noviembre.

El canal de televisión ¡OPA! no participará en la subasta por las bandas de radio y televisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), según confirmó Jesús Peraza, gerente general del medio, a La Nación.

Con esta decisión, ¡OPA! dejará de transmitir por televisión abierta (Canal 38) y solo estará disponible a través de servicios de cable con operador.

El plazo de recepción de ofertas para sumarse a la puja de espectro radioeléctrico finaliza este viernes 21 de noviembre. El precio base para concursar en la subasta de televisión con cobertura nacional, como sería el caso de Canal 38, es de $1,6 millones.

Otros medios de comunicación, como Televisora Católica Telefides y Canal 1, confirmaron a este diario que no participarán en el concurso, al considerar que los precios base resultan “exorbitantes” y “prohibitivos” para pequeñas empresas.

En cambio, tanto Televisora de Costa Rica como Grupo Repretel afirmaron que ya presentaron sus ofertas según el cartel de licitación de la Sutel, aunque no detallaron cuántas realizaron ni por cuáles bandas radioeléctricas.

Televisora de Costa Rica opera Canal 7 y Teletica Radio (91.5 FM), mientras que Grupo Repretel administra Canal 2, 4, 6 y 11, así como las emisoras Radio Monumental (93.5 FM), Zeta FM (95.1 FM), Best FM (103.5 FM), Exa (102.7 FM), La Mejor (99.1 FM) y Momentos (94.3 FM).