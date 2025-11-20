Repretel tomó decisión sobre subasta de radio y TV: esto hará con sus canales

Grupo Repretel tiene tiempo de participar en la subasta de radio y televisión hasta el viernes 20 de noviembre, al igual que el resto de empresas interesadas.

Grupo Repretel ya presentó sus ofertas para participar en la subasta espectro radioeléctrico elaborada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Así lo confirmó la empresa la tarde este jueves 20 de noviembre, al asegurar que cumplió con la totalidad de “requisitos, plazos y condiciones” establecidos en el pliego de condiciones para la asignación de frecuencias de radio y televisión.

La compañía añadió que, en apego a los términos de la licitación, no detallará el alcance específico de sus ofertas.

Grupo Repretel opera Canal 2, Canal 4, Canal 6 y Canal 11, así como las emisoras Radio Monumental (93.5 FM), Zeta FM (951 FM), Best FM (103.5 FM), Exa (102.7 FM), La mejor (99.1 FM) y Momentos (94.3 FM).

“Nuestra decisión de participar en este proceso se basa en un compromiso de largo plazo con Costa Rica y con el fortalecimiento de la televisión y la radio abierta como servicios esenciales para la información, el entretenimiento y la cohesión social”, expresó Carlos Hernández, director general de Grupo Repretel, a través de un comunicado de prensa.

El pasado 1.º de octubre, Televisora de Costa Rica confirmó que también participará en la puja y celebró que el concurso aportará seguridad jurídica frente a las advertencias sobre un eventual apagón de la radio y la televisión.

En contraste, otras empresas de radio y televisión descartaron presentar ofertas debido a los altos precios base, que ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional y $1,6 millones para televisión nacional.

Los únicos medios de comunicación que no deben participar en el concurso de la Sutel son los pertenecientes a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER), debido a que cada una de estas instituciones públicas posee concesiones especiales.