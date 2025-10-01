El País

Televisora de Costa Rica anuncia su postura oficial sobre subasta de TV y recuerda que Rodrigo Chaves ‘prometió destruir a canal 7′

Canal 7 confirma que participará en la subasta, pero rebate ‘informaciones distorsionadas y nuevos ataques’

Por Esteban Oviedo
Televisora de Costa Rica reacciona al anuncio de subasta pública para renovar señales de televisión y radio
Televisora de Costa Rica dio su posición oficial sobre la subasta pública para renovar señales de televisión y radio. (Rafael Pacheco/La Nación)







