Televisora de Costa Rica anuncia su postura oficial sobre subasta de TV y recuerda que Rodrigo Chaves ‘prometió destruir a canal 7′

Televisora de Costa Rica dio su posición oficial sobre la subasta pública para renovar señales de televisión y radio.

Televisora de Costa Rica confirmó que participará en la subasta de frecuencias de TV y radio que lanzó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Así lo confirmó en un comunicado oficial, en el que también rebatió “informaciones distorsionadas y nuevos ataques”.

La empresa, que opera Canal 7 y Teletica Radio, indicó que debe aclarar información tergiversada del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), así como nuevos ataques en contra del medio.

Expuso que todas las empresas de televisión y de radio de Costa Rica pagan el mismo monto de canon.

“Repretel, Trivisión, Opa, todas pagan lo mismo que Canal 7. Sin embargo, el gobierno ataca solamente a Televisora de Costa Rica, como si pagara menos. ¿Por qué? Porque el ataque no se trata del canon. El canon es solo un argumento cómodo que se usa para atacar a un medio de comunicación por ser libre e independiente. Tan claro como que, durante su campaña, el presidente prometió destruir a Canal 7″, indicó la empresa.

Televisora de Costa Rica añadió que el gobierno pretende hacer ver como un logro suyo el concurso de las frecuencias de radio y TV, “diciéndole a la gente que están poniendo orden”.

“Esto es falso. La verdad es que es su obligación legal hacerlo, porque vencían los plazos de las concesiones actuales y por consecuencia de la Ley General de Telecomunicaciones. Por otro lado, hay que aclarar que la subasta es para comprar el derecho de usar las frecuencias, lo cual es distinto del canon. La subasta debió hacerse desde el año 2024, pero no se ha realizado por ineficiencia del gobierno”, agregó el medio este miércoles.

Televisora de Costa Rica celebró el inicio del procedimiento de subasta al argumentar que dará seguridad jurídica frente a las amenazas que se han hecho de un posible apagón de la radio y la TV, y anunció que participará conforme establece la ley.

“Como parte de esta campaña de desprestigio, se ha querido insinuar que ha habido ‘favores, arreglos por debajo de la mesa o estafas al pueblo’. Eso es absolutamente falso. Televisora de Costa Rica obtuvo su concesión de manera legal y la ha operado en estricto apego a la ley. Si la ministra (Paula Bogantes) tiene conocimiento de algo indebido o ilegal, como funcionaria pública está obligada a denunciarlo, en voz alta y sin miedo”, sostuvo Canal 7.

“Televisora de Costa Rica mantiene su compromiso con los hechos y con la verdad, único y verdadero límite frente a la mentira y la manipulación. Porque el derecho a la verdad le da fuerza a la libertad. Que la desinformación nunca nos divida. La verdad nos da libertad. Libertad para siempre”, concluyó.