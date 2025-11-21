El País

Canal 7 se pronuncia sobre su participación en la subasta de frecuencias de TV y radio

Televisora de Costa Rica tiene una frecuencia de televisión y otra de radio

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Televisora de Costa Rica reacciona al anuncio de subasta pública para renovar señales de televisión y radio
Televisora de Costa Rica reaccionó a la subasta pública para renovar señales de televisión y radio. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Televisora de Costa RicaRepretelSubasta de radio y TVEspectro radioeléctricoSutel
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.