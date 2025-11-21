Canal 7 se pronuncia sobre su participación en la subasta de frecuencias de TV y radio

Televisora de Costa Rica reaccionó a la subasta pública para renovar señales de televisión y radio.

La empresa Televisora de Costa Rica, que opera Canal 7 y Teletica Radio (91.5 FM), confirmó que participará en la subasta de bandas de radio y televisión elaborada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La compañía anunció que entregó la documentación requerida para sumarse al concurso por el espectro radioeléctrico, cuyo periodo de recepción de ofertas cierra este viernes 21 de noviembre.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y el acceso a la información, principios esenciales para el servicio que hemos brindado a la audiencia durante más de 60 años. Televisora de Costa Rica continuará participando en este proceso con transparencia y con total apego a la normativa vigente”, indicó la empresa en un comunicado de prensa.

El pasado 1.º de octubre, Televisora de Costa Rica ya había anunciado que participaría en la puja y celebró el aporte jurídico del concurso frente a las advertencias sobre un eventual apagón de radio y la televisión.

En esa misma ocasión, criticó que el gobierno pretendiera presentar el concurso de frecuencias como un logro propio, “diciéndole a la gente que están poniendo orden”.

“Esto es falso. La verdad es que es su obligación legal hacerlo, porque vencían los plazos de las concesiones actuales y por consecuencia de la Ley General de Telecomunicaciones. Por otro lado, hay que aclarar que la subasta es para comprar el derecho de usar las frecuencias, lo cual es distinto del canon. La subasta debió hacerse desde el año 2024, pero no se ha realizado por ineficiencia del gobierno”, agregó el medio.

Los precios base para concursar en la subasta de la Sutel ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional y $1,6 millones para televisión de cobertura nacional.

Televisora opera Canal 7, además de Teletica Radio. (Facebook{/Facebook)

Más canales toman decisiones ante subasta de Sutel

En el concurso por las bandas radioeléctricas también participará Grupo Repretel, empresa que presentó su oferta el jueves 20 de noviembre y afirmó que, en apego a los términos de la licitación, no detallará el alcance específico de sus ofertas.

Sin embargo, otros canales de televisión, como Televisora Católica Telefides y Canal 1, confirmaron a La Nación que no participarán en el concurso, al considerar que sus precios base resultan “exorbitantes” y “prohibitivos” para pequeñas empresas de comunicación.

Al salir de la televisión abierta, estas empresas enfocarán sus operaciones en las plataformas digitales y los servicios de cable por operador.