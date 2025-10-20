Esto habría pasado con acciones del dueño de canal ¡OPA! tras unirse a campaña de Laura Fernández

Carlos Valenciano Kamer cedió sus acciones en el canal ¡OPA! a un fideicomiso que tiene como beneficiarios a sus hijos y su esposa.

El empresario Carlos Valenciano Kamer aseguró haber cedido la totalidad de sus acciones como propietario del canal de televisión ¡OPA!, a un fideicomiso de Panamá que tiene como beneficiarios a sus hijos y su esposa.

Si bien reconoció que su familia tiene participación en el fideicomiso, negó que eso signifique que siga vinculado con el canal.

Carlos Valenciano Kamer habla de sus acciones en el canal de televisión OPA

“Si estoy diciendo que yo se las cedí a otra persona, es una persona jurídica totalmente diferente a la que le está hablando usted. No tengo participación, porque eso es simplemente un fideicomiso, como tal, es un patrimonio autónomo, o sea, que yo no tengo nada que ver con ese fideicomiso”, argumentó.

Cuando se le consultó sobre quiénes se benefician de ese fideicomiso, Valenciano afirmó lo siguiente: “Mis hijos y mi esposa”.

El empresario anunció el pasado 12 de julio, mediante una publicación en la página oficial de Facebook de Central Noticias CR, que cedería sus acciones luego de ser nombrado como encargado de finanzas del partido chavista Pueblo Soberano, para la campaña de la candidata presidencial Laura Fernández.

Cuando se anunció su designación, la diputada oficialista Pilar Cisneros describió a Valenciano como “una persona súper conectada con el sector empresarial e industrial” y afirmó que sería uno de los encargados de conseguir fondos, porque “para hacer campaña necesitamos fondos”.

Cisneros mencionó que harán una campaña “lo más austera posible, pero cuesta plata”. La vocera negó que el empresario hiciera peticiones o condiciones a cambio del apoyo que brindará. “Aquí nadie dice: ‘Yo vengo pero me da’, olvídese”, aseguró.

Valenciano fue la persona que pagó por el servicio de seguridad que habría encontrado, el pasado 14 de octubre, un micrófono supuestamente oculto en un tomacorrientes de la oficina privada de Laura Fernández.

De acuerdo con la publicación de Central Noticias CR, la ruptura con el canal tendría como objetivo evitar “cualquier interpretación de interferencia política” en las operaciones del medio.

En aquel momento, el canal de televisión aseguró que la medida “reafirma” su línea editorial, la cual describe como “completamente independiente de intereses políticos” desde su fundación, hace dos años. El director de Central de Noticias, de ¡OPA!, es el periodista Douglas Sánchez.

Valenciano planeó presentarse como candidato presidencial para las elecciones del 2022 con el Movimiento Libertario, pero desistió de hacerlo seis meses antes, alegando razones de salud.