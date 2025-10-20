Política

Esto habría pasado con acciones del dueño de canal ¡OPA! tras unirse a campaña de Laura Fernández

Carlos Valenciano Kamer se desempeña como coordinador de finanzas de la campaña del partido chavista Pueblo Soberano

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández, plan de gobierno de PPSO
Carlos Valenciano Kamer cedió sus acciones en el canal ¡OPA! a un fideicomiso que tiene como beneficiarios a sus hijos y su esposa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Valenciano KamerCanal OpaElecciones 2026Laura FernándezPueblo Soberano
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.