¿Qué firma de ‘prestigio internacional’ halló el micrófono en la oficina de Laura Fernández? Esto dice empresario que pagó por los servicios

Carlos Valenciano Kamer afirmó que “publicidad buena o mala, siempre es una buena publicidad” para Laura Fernández.

Por Lucía Astorga
Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada.
Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

