Política

Laura Fernández denuncia espionaje en su oficina de campaña y alega violación de su privacidad

Candidata señaló a sus oponentes electorales como principales sospechosos

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández
La candidata denunció que colocaron un micrófono en su oficina privada. (La Nación/Lucía Astorga)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.