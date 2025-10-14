Laura Fernández denuncia espionaje en su oficina de campaña y alega violación de su privacidad

La candidata denunció que colocaron un micrófono en su oficina privada.

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, denunció este martes que colocaron un micrófono en su oficina privada, ubicada en la casa de campaña de la agrupación en Rohrmoser, con el que supuestamente sus oponentes electorales estarían violando su privacidad.

Según Fernández, aplicó un protocolo de seguridad en su oficina de trabajo, debido a una alerta recibida. Fue durante esa revisión, que un equipo especializado localizó el “micrófono de ultra tecnología” e incluso de un modelo “difícil de adquirir en Costa Rica”, colocado en un tomacorriente.

Este es el supuesto micrófono encontrado en la oficina de Laura Fernández (La Nación/Lucía Astorga)

“Vino un equipo de seguridad especializado, de seguridad, incluso con un prestigio internacional. Se apagó toda la red de Internet de la casa y, lamentablemente, con un sensor especializado de alta tecnología identificaron una señal de transmisión desde la casa”, comentó Fernández.

Noticia en desarrollo...