Laura Fernández sobre actividad en la basílica: ‘Era una misa privada mía’

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que la misa de acción de gracias en la basílica de los Ángeles se trataba de una actividad privada.

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), confirmó a Teletica.com que la misa de acción de gracias que se iba a realizar este 1.º de octubre en la basílica de los Ángeles, fue pagada por ella, pero negó que se tratara de una actividad oficial de campaña.

Alegó que el afiche que circuló en distintos chats y redes sociales, el martes 30 de setiembre, invitando a acompañar a Fernández en la celebración religiosa, fue producto de una “imprudencia” de su propio comando de campaña.

“Se filtró que yo iba a tener esa misa privada mía, y es más, ni siquiera es que iban a cerrar la basílica, es que yo iba a ir a la misa como voy montones de domingos, pero que había invitado a mi familia que fuera conmigo y había pagado la intención en la misa, que ni siquiera era por la campaña, sino que solamente decía por la intención de Laura Fernández y punto, en el marco de mi espiritualidad”, argumentó.

Según Fernández, una persona, “sin ninguna mala fe”, elaboró la supuesta invitación a la misa, para que sus familiares se sumaran; sin embargo, el afiche comenzó a circular más allá de ese círculo cerrado.

“No era una actividad ni de la campaña, ni del partido, era una misa privada mía, que yo iba a ir con mi esposo, con mi hija, con mis papás, algo pequeñito, pero bueno, me queda la lección de que cualquier mensaje que yo le mande a algún grupo de WhatsApp, así sea de familiares, pues se maximizó y se hizo este malentendido”, agregó a Teletica.com.

La candidata presidencial, cuya propuesta se fundamenta en la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, dijo ser devota de la virgen de los Ángeles, pero aseguró que “jamás utilizaría” esa advocación religiosa para la campaña política.

El comando de campaña de Fernández negó, la tarde del martes, la veracidad de la invitación, pese a que incluso fue publicada en el estado de WhatsApp de la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega.

Asimismo, el tesorero de Pueblo Soberano, Carlos Vásquez Landergreen, la compartió en su cuenta de X.

Al respecto, Mayuli Ortega afirmó a La Teja que fue un error de su parte, “a veces comparto cosas que veo que circulan y, como repito, lo compartí por el logo del partido y la imagen de doña Laura, pero la verdad, no me fijé de qué se trataba”.

Subrayó que fue una acción propia y no del partido, ya que no se compartió en los canales oficiales de la agrupación política.

La invitación a la misa de acción de gracias fue convocada para este miércoles 1.º de octubre, en la basílica de los Ángeles, a las 6 p. m. En la imagen, figuraba el logotipo del partido y una foto de Fernández.

A raíz de la convocatoria a la misa de acción de gracias, el obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós, declaró la imparcialidad política de la basílica de los Ángeles y de la Iglesia católica.

Recordó que el Código Electoral prohíbe toda propaganda “valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión”, para incitar a la ciudadanía “a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.

“El santuario debe ser un lugar donde se viva la más auténtica imparcialidad en materia de política electoral partidista, acatando la legislación y cumpliendo el mismo sentir de la Iglesia católica en referencia a su autonomía e independencia respecto a la comunidad política, así como su legítima expresión de criterios morales en los principios de su enseñanza social. Esto nos parece fundamental para que la misión de la Iglesia pueda servir, como lo ha hecho, al bien de todos los costarricenses”, indicó el obispo.

Igualmente, emitió una serie de disposiciones de la basílica de los Ángeles para la campaña electoral, con el fin de evitar o aclarar situaciones similares que se puedan presentar.