Laura Fernández sobre actividad en la basílica: ‘Era una misa privada mía’

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO) reconoció que la información sobre la celebración religiosa se filtró desde su campaña

Por Lucía Astorga
Sesión solemne a las elecciones nacionales de 2026
Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que la misa de acción de gracias en la basílica de los Ángeles se trataba de una actividad privada. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

