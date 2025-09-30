Mujer explica por qué increpó a Laura Fernández achacándole beligerancia política en acto de gobierno

Rocío Ramírez Varela, dirigente del Foro Nacional de la Vivienda, increpó la mañana de este martes a la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, achacándole una supuesta beligerancia política al asistir a la Sesión Solemne del Consejo de Gobierno de este martes, en Puntarenas.

Acusan a Laura Fernández de beligerancia política en evento de gobierno en Puntarenas

De acuerdo a la dirigente, antes del inicio de la sesión, ella y un grupo de miembros del foro protestaron contra el gobierno por incumplir acuerdos relacionados con la entrega de viviendas para familias de escasos recursos.

Dijo que la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ángela Mata, se acercó y les ofreció una reunión el 13 de octubre para discutir el asunto, luego algunos asesores les pidieron que dejaran de protestar; no obstante, el grupo se abstuvo y siguieron protestando.

Aseguró que, luego, el grupo de 300 personas decidió irse para no quedar “en la foto” de que todo está bien “y seguir con el teatro del Gobierno”.

Cuando ya se estaban marchando, la dirigente observó a Laura Fernández, se le acercó y le dijo:

“Doña Laura, ¿usted sabe que esto es beligerancia política: usar recursos públicos para campaña electoral? Eso no se hace. Respete a la gente. Respete al Pueblo".

Según la dirigente, la respuesta de Fernández fue: “¿Sí, que me va a poner una ley mordaza? ¿A mí también?“.

Para Rocío Ramírez, “es indignante que venga Laura Fernández a jugar con la necesidad de las personas, usando todos esos recursos que son públicos para su campaña política".

“Eso es beligerancia”, insistió.

En el video se observa a Fernández acompañada de uno de los candidatos a vicepresidente, el empresario Douglas Soto.

La dirigente de vivienda sostuvo que alguien le mencionó que esa era una actividad de pescadores, por lo que no tenían nada que hacer ahí. Según su relato, ella le preguntó al interlocutor si la estaba amenazando e insistió en que sus carteles de protesta no eran ofensivos.

“Ellos pensaban reprimirnos, ya sea con la Fuerza Pública o ellos mismos”, comentó.

Ramírez dijo que ella es de San José y que acudió a Puntarenas porque un grupo local, que procura vivienda, pidió apoyo.

La Nación intentó consultar al jefe de campaña de PPSO, Francisco Gamboa, sobre los hechos ocurridos. No obstante, al momento de publicar este artículo, no se había recibido respuesta.