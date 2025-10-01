Política

Vocero de la basílica de los Ángeles: Es prohibida la propaganda política que se valga de las creencias religiosas

Tras polémica por publicación de la presidenta del partido de Laura Fernández, el presbítero de la basílica afirma que no es posible solicitar una misa por una campaña política

Por Keyna Calderón
La Basílica de los Ángeles proclamó su neutralidad política tras la polémica por una publicación de la presidenta del partido de la candidata Laura Fernández, Mayuli Ortega, sobre una misa de acción de gracias por la campaña electoral.
La Basílica de los Ángeles proclamó su neutralidad política. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







