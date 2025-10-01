Vocero de la basílica de los Ángeles: Es prohibida la propaganda política que se valga de las creencias religiosas

Cartago. - El vocero de la basílica de los Ángeles, el presbítero Luis Esteban Fernández Vargas, recordó que está prohibida la propaganda política que se valga de creencias religiosas, por lo que la Iglesia mantendrá su independencia. Así se pronunció, ante consultas de La Nación, después de la polémica que generó una publicación de Mayuli Ortega, presidenta del partido de la candidata de Laura Fernández, sobre una misa de acción de gracias por el inicio de la campaña electoral.

El martes, la jerarca del Partido Pueblo Soberano (PPSO) compartió, en su estado de WhatsApp, una invitación a una misa a las 6 p. m. de este miércoles 1.° de octubre en la basílica. La imagen contenía una fotografía de la candidata. El tesorero del PPSO, Carlos Vásquez Landergreen, también publicó la convocatoria en la red social X. Sin embargo, luego la agrupación negó la veracidad del asunto alegando que la imagen no usaba la verdadera línea gráfica partidaria.

Al consultársele si el partido o la candidata pidieron una misa en específico para este 1.° de octubre, el presbítero indicó que la basílica no puede hacer públicas las solicitudes que le hayan llegado.

“Todas las personas pueden solicitar una intención que vaya a ser ofrecida en la santa Eucaristía, no así una misa en acción de gracias por una campaña política”, explicó.

El mismo martes, después de que empezó a circular en redes sociales la imagen de la invitación del PPSO, la basílica emitió un comunicado el que declaró su imparcialidad política.

“El santuario debe ser un lugar donde se viva la más auténtica imparcialidad en materia de política electoral partidista“, indicó el obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós.

Este miércoles, el vocero de la basílica aseguró que el comunicado ya estaba redactado y listo para publicarse en el inicio del periodo electoral, “para todos los partidos, no para alguno en específico”.

“Como dice el Código Electoral, es prohibida la propaganda que se valga de las creencias religiosas para lograr la adhesión a un partido político. La Iglesia debe mantener autonomía e independencia con respecto a la comunidad política”, agregó.