Basílica de los Ángeles declara su imparcialidad política tras circular imagen de supuesta misa con candidata del PPSO

Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, compartió la imagen de una misa de inicio de campaña, que posteriormente fue desconocida por la organización política

Por Aarón Sequeira

El obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós, declaró este martes la imparcialidad política de la Basílica de los Ángeles y de la Iglesia católica, luego de la polémica desatada por una imagen que circuló en Internet en la que se anuncia la realización, este miércoles, de una misa de acción de gracias por el inicio de la campaña electoral en el santuario nacional de la Virgen de los Ángeles.








