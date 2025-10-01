Basílica de los Ángeles declara su imparcialidad política tras circular imagen de supuesta misa con candidata del PPSO

El obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós, declaró este martes la imparcialidad política de la Basílica de los Ángeles y de la Iglesia católica, luego de la polémica desatada por una imagen que circuló en Internet en la que se anuncia la realización, este miércoles, de una misa de acción de gracias por el inicio de la campaña electoral en el santuario nacional de la Virgen de los Ángeles.

La declaración y señalamiento de varias disposiciones la hizo el obispo a través de la página de Facebook de la Basílica, luego de haber recibido varios comentarios de otros partidos políticos sobre dicha eucaristía.

En la imagen se usan los colores y el logo del chavista Partido Pueblo Soberano, así como una fotografía de su candidata presidencial, Laura Fernández, la fachada de la basílica y datos de fecha y lugar del evento.

El PPSO emitió un comunicado afirmando que la imagen es falsa y que “en ningún momento se hizo una convocatoria oficial por parte del comando de campaña, ni tampoco es información salida oficialmente del Partido Pueblo Soberano”.

Pese a esto, hora antes, el banner fue compartido como un estado en la cuenta de WhatsApp de la presidenta del partido, Mayuli Ortega Guzmán.

La campaña chavista de Laura Fernández convocó a una misa de acción de gracias en la Basílica de los Ángeles, este miércoles; sin embargo, el obispo de Cartago aclaró que la Iglesia católica mantiene su imparcialidad política. (Captura WhatsApp Mayuli Ortega/Rafael P/La Nación)

A raíz de dicha convocatoria en la Basílica de los Ángeles, el obispo de Cartago hizo énfasis en las orientaciones pastorales durante la campaña electoral 2026, que inicia este miércoles, pues señaló que la Basílica es una casa abierta para todos los fieles devotos de la santísima Virgen María y mantienen que toda persona se puede sentir bien recibida en el santuario nacional.

“Especialmente durante el próximo periodo electoral resulta conveniente explicitar las disposiciones propias de la Iglesia católica en relación con su lugar y rol”, explicó el obispo, quien citó el Código Electoral, donde se prohíbe toda propaganda “valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión”, para incitar a la ciudadanía “a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”

“El santuario debe ser un lugar donde se viva la más auténtica imparcialidad en materia de política electoral partidista, acatando la legislación y cumpliendo el mismo sentir de la Iglesia católica en referencia a su autonomía e independencia respecto a la comunidad política, así como su legítima expresión de criterios morales en los principios de su enseñanza social. Esto nos parece fundamental para que la misión de la Iglesia pueda servir, como lo ha hecho, al bien de todos los costarricenses”, indicó el obispo.

Específicamente, el obispo Quirós Quirós dio a conocer las disposiciones de la Basílica de los Ángeles para la campaña electoral:

1. No habrá ningún tipo de preferencia por ninguna persona candidata a puestos de elección popular, así como representantes de estructuras partidarias, en los espacios propios del santuario.

2. No se reservarán espacios diferenciados a los comúnmente dispuestos a los fieles en la Basílica a ninguna persona candidata a puestos de elección durante las celebraciones litúrgicas.

3. Cualquier intención particular que se pretenda inscribir para los actos de culto, debe hacerse de manera que no se invoque o favorezca a ningún partido o candidatura. Esto no excluye que se pueda ofrecer la oración por la patria, por principios y valores democráticos o por los comicios en general.

4. Los espacios de oración comunitaria, fuera de los actos de culto (celebración de la eucaristía, rezos, etc.) deben seguir la misma imparcialidad, tanto en las formas como en el contenido. Esto no excluye que cualquier persona, como lo hacen comúnmente los fieles, pueda tener su espacio de oración privada por sus intenciones personales.

5. El acceso a la venerada imagen de Nuestra Señora de los Ángeles será indiferenciado para cualquier persona candidata que lo solicite, como sucede con cualquiera de los fieles que visitan el santuario.

6. Conviene que, si alguna de las personas candidatas a puestos de elección visita la Basílica y desea proponer alguna intención (según se mencionó anteriormente), que informe con anterioridad, para fines de establecer la comunicación respectiva en relación con otras actividades que se celebran en el santuario, como lo son peregrinaciones de grupos en particular o celebraciones jubilares.