Campaña de Laura Fernández niega invitación a misa publicada por presidenta de Pueblo Soberano

La invitación fue compartida por Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, a las 9:57 a. m. y estuvo ahí hasta pasadas las 5 p. m.; sin embargo, la la campaña de Laura Fernández asegura que es falsa.

La campaña de Laura Fernández negó la veracidad de una invitación a una misa de acción de gracias, difundida por redes sociales e incluso publicada en el estado de WhatsApp de la presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega.

Se trata de una invitación a una misa de acción de gracias, convocada para este miércoles 1.º de octubre, en la basílica de los Ángeles, a las 6 p. m.

En la invitación figura el logotipo del partido, la invitación, el nombre de la candidata presidencial chavista y una foto de la exministra Fernández.

La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, compartió la invitación en su estado de WhatsApp desde las 9:57 a. m. y la mantenía a las 4:33 p. m. de este martes, cuando La Nación corroboró que ella había compartido dicha invitación.

A las 3:48 p. m., la cuenta oficial de la basílica de los Ángeles publicó, en sus redes sociales, un pronunciamiento de imparcialidad política, enfatizando que no será plataforma para ninguna candidatura presidencial, sino que está abierta a todas las personas.

A las 5:24 p. m., el jefe de prensa de Laura Fernández, Fernando Brenes, publicó una “aclaración” en el chat de prensa de la campaña, asegurando que la invitación a la misa era falsa.

Para ese momento, ya Mayuli Ortega había eliminado la invitación que tuvo todo el día en su estado.

En el comunicado compartido por Brenes, afirma que “en ningún momento se hizo una convocatoria oficial por parte del comando de la campaña, ni tampoco es información salida oficialmente del Partido Pueblo Soberano”.

El jefe de prensa de Laura Fernández también alegó que en la invitación a la misa no se utiliza la línea gráfica de la campaña, ni tampoco la foto oficial de la candidata presidencial. Brenes adujo que desconocen la procedencia de la invitación.

“Nuestra fe no es utilizada para hacer política. Es por eso que este tipo de publicaciones malintencionadas buscan causarle daño al movimiento rodriguista”, adujo el vocero chavista.

La Nación se comunicó con Mayuli Ortega, vía WhatsApp, al número de la exfuncionaria presidencial, donde primero agració que se hiciera contacto con ella y luego respondió que, si la invitación a la misa en la basílica no estaba en la página oficial del partido, no era entonces un “comunicado oficial”.

Luego, de ese mismo número telefónico respondieron que el WhatsApp de Mayuli Ortega lo manejan “varias personas” y alegaron que, para consultas con ella, había que comunicarse a un número telefónico privado o cuando ella esté disponible en ese número de siempre.