Campaña de Laura Fernández niega invitación a misa publicada por presidenta de Pueblo Soberano

Banner con invitación a misa de acción de gracias por el inicio de la campaña electoral 2026 fue compartido en diferentes chats, incluso por Mayuli Ortega.

Por Aarón Sequeira
Laura Fernández y Basílica de los Ángeles
La invitación fue compartida por Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, a las 9:57 a. m. y estuvo ahí hasta pasadas las 5 p. m.; sin embargo, la la campaña de Laura Fernández asegura que es falsa. (Captura WhatsApp Mayuli Ortega/Rafael P/La Nación)







