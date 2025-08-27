Política

Laura Fernández achacó ‘deslealtad’ a delegado que ganó candidatura a diputado en contra del orden definido por la cúpula

Manifestaciones constan en informe de fiscalización del TSE; candidata alega que la asamblea de Pueblo Soberano debía elegir a los mejores candidatos

Por Lucía Astorga

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), achacó “deslealtad” al delegado que ganó el quinto puesto de la papeleta a diputados por Alajuela en contra del orden propuesto por la cúpula.








Laura FernándezPueblo SoberanoCandidatos a diputadosElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

