Laura Fernández achacó ‘deslealtad’ a delegado que ganó candidatura a diputado en contra del orden definido por la cúpula

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), achacó “deslealtad” al delegado que ganó el quinto puesto de la papeleta a diputados por Alajuela en contra del orden propuesto por la cúpula.

La aspirante hizo la afirmación durante la Asamblea Nacional del domingo 24 de agosto, luego de que el delegado lograra, mediante votación solicitada por él, colocarse en una mejor posición en la papeleta.

Las declaraciones de Fernández quedaron registradas en el informe elaborado por los fiscalizadores del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras la sesión.

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), arremetió contra delegado por aspirar a un puesto más arriba en la papeleta a diputados de Alajuela. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El documento señala que el delegado Wilson Jiménez Cordero aparecía originalmente en el puesto nueve de la nómina alajuelense (de un total de 12), pero solicitó la palabra para manifestar su intención de postularse para el quinto lugar.

En esa posición figuraba ya Luis Diego Quesada, por lo que, al generarse una disputa entre dos personas, se tuvo que realizar una votación aparte del resto de la nómina.

Así, Wilson Jiménez se impuso con 44 votos, frente a los 39 obtenidos por Quesada, y ocupó el quinto puesto.

Por su parte, Luis Diego quesada quedó fuera de la papeleta.

Tras completarse la elección de todos los cargos por Alajuela, la asamblea entró en receso, momento en el que Fernández arremetió contra Jiménez.

“Laura Fernández se refiere sobre la votación del 5to puesto de Alajuela en la cual menciona que no fue correcto y habla sobre deslealtad del delegado Wilson, haberse propuesto a disputar el puesto 5 y no quedándose en el 9, y llama al orden a la asamblea de haberlo votado a favor”, consignó el informe de fiscalización.

Consultada por La Nación, Laura Fernández afirmó que, efectivamente, solicitó un receso para dirigirse a los asambleístas. “Esto es absolutamente normal, natural y apegado a la legalidad realizarlo. En ese receso, les recordé los principios, los valores y los objetivos del movimiento rodriguista, los cuales lejos de buscar proteger intereses o egos personales, deben enfocarse en buscar lo mejor para nuestro país”.

“En el caso concreto de Alajuela, hice un llamado de atención a que los asambleístas velen por apoyar los mejores candidatos a diputados, los mejores perfiles, las personas con mayor trayectoria que puedan realizar una buena labor legislativa y no a los que más amigos tengan entre los asambleístas”, aseveró.

Este medio llamó a Wilson Jiménez y le remitió mensajes de texto a su celular, por no contestó.

Si bien las declaraciones de Fernández se dieron durante un receso, el documento explica que se consignaron “por la solicitud previa de un delegado al inicio de la asamblea, que se tome nota de las actuaciones del transcurso de la asamblea”.

Asambleísta de Pueblo Soberano relata experiencia

El informe también consigna una solicitud del delegado Carlos Vásquez Calderón, para que los representantes del TSE tomen nota de las incidencias de la sesión.

En entrevista telefónica con La Nación, Vásquez cuestionó con dureza la transparencia y la legitimidad de la elección interna que hizo el partido para elegir a sus candidatos a diputados.

Sobre la elección del quinto lugar por Alajuela, relató que Laura Fernández confrontó a Wilson de manera que lo dejó “con lágrimas en los ojos”, lo que calificó de vergonzoso y como un ejemplo de control autoritario dentro del partido.

Carlos Vásquez, delegado puntarenense y asambleísta de Pueblo Soberano, presentó un amparo electoral contra la elección de candidatos a diputados. (La Nación/Cortesía/La Nación)

Consultado sobre si hubo una reacción del parte del resto de los delegados, indicó que no. En su caso, dijo haber quedado en “shock” después de las palabras de Fernández.

En su opinión, el proceso estuvo “totalmente armado”. Aseguró que los candidatos a diputados ya estaban previamente seleccionados, lo que, a su juicio, constituyó una “estafa” hacia los miembros del partido.

Vásquez criticó además la manera en que se manejaron las disputas por algunos puestos, donde, según él, se revelaba de antemano quién era el candidato oficial, lo que en su criterio, daba una ventaja antidemocrática a esa persona.

El delegado presentó el martes un recurso de amparo electoral ante el TSE, para que se investiguen las presuntas irregularidades y se anule la elección de diputados. Como parte de la acción, solicitó al ente electoral ordenar que se reinicie el proceso desde cero, sin influencia de dirigentes ni cuotas desproporcionadas, y con la transparencia suficiente para que los aspirantes sean elegidos de manera justa.

Vásquez, quien forma parte del PPSO desde su fundación hace tres años, aseguró que su desencanto con la agrupación se debe a que “solo venden promesas vacías” y que, pese a su decepción, busca contribuir a fortalecer la democracia interna del partido.

“No fui un infiltrado, porque un infiltrado es cuando se mete con la intención de hacer daño, cuando venís de otro partido. Yo no, yo apoyé a Rodrigo Chaves en el 2022. Una sección de mi restaurante fue el club del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por seis meses, durante la campaña (en la que Chaves quedó electo presidente).

“Aquí se hicieron las actividades de Rodrigo Chaves, no solo las de alimentación, sino los mitines políticos que se hicieron, en el parqueo del restaurante (en Puntarenas). Entonces, no fui un infiltrado, pero tenía derecho a decepcionarme”, aseguró.

Contradicciones

Horas antes del inicio de la sesión del domingo, en declaraciones a la prensa, Fernández había negado tener injerencia en la definición de las nóminas diputadiles. “Yo no tengo ninguna posibilidad de poner a dedo a ninguna persona”, aseguró.

Sin embargo, el exvicepresidente Stephan Brunner declaró después que fue Fernández quien definió el orden de los candidatos en las papeletas del PPSO.

“Yo no negocié nada, eso lo negocia Laura Fernández; ella fue la que definió, más o menos, la secuencia y yo no tuve ningún problema”, externó.

“Doña Laura me llamó hace más o menos una semana y me dijo que me estaba poniendo en tercer lugar, yo le dije que estaba bien, que no había ningún problema, hasta el quinto, el sétimo, no importa”, agregó.

En la misma línea, el abogado José Miguel Villalobos, quien encabeza la lista por Alajuela, confirmó que también sostuvo conversaciones con Fernández.

“Claro que sí, con doña Laura claro que sí hubo conversaciones para que yo pudiera encabezar la papeleta a diputados por Alajuela”, afirmó.

Papeletas en suspenso

Las candidaturas a diputados de Pueblo Soberano en las provincias de Alajuela y Heredia se encuentran en suspenso mientras el TSE estudia dos recursos de amparo electoral presentados contra dicho proceso.

La acción fue interpuesta por las delegadas Iliana María Ruiz Chacón y Xinia María Molina Ruiz quienes alegaron haber cumplido con lo necesario para ser aspirantes a diputadas por las provincias de Alajuela y Heredia, respectivamente.

Ellas incluso pagaron el importe requerido por la agrupación política para ser consideradas precandidatas. No obstante, ambas afirman haber recibido llamadas telefónicas la tarde del 21 de agosto en las que se les indicó que sus nombres habían sido descartados, por lo que su precandidatura no sería sometida a votación en la Asamblea Nacional.