Política

Pueblo Soberano alquiló 85 habitaciones de hotel para asamblea en que eligió candidatos a diputados

Candidata ofreció convivio y hospedaje a asambleístas

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano en hotel Aurola San José / Foto John Durán
La asamblea de Pueblo Soberano se efectuó el domingo 24 de agosto en el hotel Aurola, en San José. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoElecciones 2026Candidatos a diputados
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.