Pueblo Soberano alquiló 85 habitaciones de hotel para asamblea en que eligió candidatos a diputados

La asamblea de Pueblo Soberano se efectuó el domingo 24 de agosto en el hotel Aurola, en San José.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) alquiló 85 habitaciones en el hotel Aurola, en San José, para el convivio con delegados y la asamblea nacional en que se eligieron a los candidatos a diputado del chavismo.

La agrupación pagó la cena que la candidata Laura Fernández ofreció el sábado a los delegados, en la víspera de la elección interna. En su invitación, se consignó que se pagaría hospedaje a los asambleístas que lo requirieran.

Pueblo Soberano contrató 48 habitaciones para el sábado 23 de agosto y 37 para el domingo 24.

Así consta en documentos requeridos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al hotel, en razón de la naturaleza pública de la información asociada con el financiamiento político electoral. En estos, consta que el contrato lo firmó Mayuli Ortega, presidenta del PPSO y quien resultó elegida como candidata a diputada en el cuarto lugar de la papeleta por San José.

El partido político pagó casi ¢9,5 millones por la celebración de esta asamblea, lo que también incluía una cena para 130 personas el sábado, los desayunos de los hospedajes y la alimentación durante la asamblea del domingo.