Stephan Brunner dice que Laura Fernández definió la lista de candidatos a diputados de Pueblo Soberano

Afirmación de vicepresidente contradice lo dicho por la candidata

Por Lucía Astorga
24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano / en la foto Stephan Brunner / Foto John Durán
El exvicepresidente Stephan Brunner será candidato a diputado. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







Stephan BrunnerLaura FernándezPueblo SoberanoElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

