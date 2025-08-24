Stephan Brunner dice que Laura Fernández definió la lista de candidatos a diputados de Pueblo Soberano

El exvicepresidente Stephan Brunner afirmó este domingo que la candidata Laura Fernández definió la lista de candidatos a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La afirmación contradice lo dicho por Fernández antes de que empezara la asamblea nacional, en el hotel Aurola, en San José.

Brunner, quien quedó en el tercer lugar de la papeleta a diputados por San José, dijo: “Yo no negocié nada. Esto lo negocia Laura Fernández. Ella fue la que definió más o menos la secuencia y yo no tuve ningún problema. Todos son puestos elegibles; entonces, no hay ningún problema”.

“Doña Laura me llamó hace más o menos una semana y me dijo que me estaba poniendo en tercer lugar, yo le dije que estaba bien, que no había ningún problema, hasta el quinto, el sétimo, no importa”, comentó el exvicepresidente.

Antes de la sesión, Laura Fernández había dicho: “Yo no tengo ninguna posibilidad de poner a dedo a ninguna persona. Aquí no existe esa potestad que tienen otros partidos, donde el candidato presidencial dice ‘fulano’, y es fulano. No, aquí todo se define por votación”.

Por su parte, el abogado José Miguel Villalobos, quien encabezará la papeleta por Alajuela, confirmó que hubo conversaciones con la candidata para que él pudiera encabezar el listado alajuelense.

Brunner agregó que, en su caso, no tuvo tiempo de conversar con los delegados de Pueblo Soberano que eligieron a los candidatos. “Tuvimos que enviar un currículum y ellos tuvieron acceso a eso. En mi caso, es más o menos público lo que he hecho en los últimos tres años”, comentó.

El hotel donde se realiza la asamblea es el mismo en el que Laura Fernández organizó un convivio la noche previa, con hospedaje pagado, para los delegados que así lo requirieran.