Política

Chavismo incluye en papeleta a exdiputado de Renovación que presidió la Asamblea con apoyo del PLN

En el 2022, se postuló a diputado por Heredia; ahora lo hará por San José

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
El chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) eligió este domingo, como candidato a diputado, al expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora, quien alcanzó la presidencia legislativa con el apoyo del PLN.
Gonzalo Ramírez, entonces presidente legislativo, en marzo del 2018. Foto: (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoChavismoGonzalo RamírezElecciones 2026
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.