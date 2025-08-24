Chavismo incluye en papeleta a exdiputado de Renovación que presidió la Asamblea con apoyo del PLN

El chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) eligió este domingo, como candidato a diputado, al exlegislador y expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora, quien alcanzó la presidencia legislativa con el apoyo del PLN.

Gonzalo Ramírez ejerció como congresista en el periodo 2014-2018 por el Partido Renovación Costarricense, agrupación que había sido liderada por Justo Orozco. Su compañero de bancada era Abelino Esquivel.

En ese periodo, Ramírez Zamora logró la presidencia legislativa con el apoyo de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), una parte de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y votos evangélicos, para el periodo 2017-2018.

En mayo del 2017, el entonces candidato presidencial liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, defendió su apoyo a Ramírez al decir que los grupos cristianos eran aliados naturales del Liberación y que, en un congreso multipartidista, había que llegar a acuerdos.

Ese respaldo generó molestia en los sectores figueristas dentro del PLN, en aquel momento.

En la segunda ronda del 2018, el entonces presidente legislativo apoyó a Fabricio Alvarado, que se postulaba por Restauración Nacional (PNR).

Posteriormente, para las elecciones del 2022, Ramírez se postuló a diputado por Heredia en el primer lugar de la papeleta del Partido Costa Rica Justa (PCRJ), cuyo candidato era Rolando Araya.

No obstante, no alcanzó suficentes votos para llegar al Congreso.

Para el 2026, irá en el quinto lugar de la papeleta de Pueblo Soberano por San José.