En suspenso candidaturas a diputaciones de Alajuela y Heredia por Pueblo Soberano, tras reclamo ante el TSE

Las candidaturas a diputados por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) en las provincias de Alajuela y Heredia se encuentran en suspenso mientras el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estudia dos recursos de amparo electoral presentados contra dicho proceso.

Dos mujeres alegaron que cumplieron todos los requisitos para ser tomadas en cuenta y pese a ello haber sido rechazadas del proceso de elecciones internas.

El TSE dio un plazo de tres días hábiles al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal de Elecciones Internas del partido para que se refieran, y dispuso que la designación de las candidaturas a las diputaciones por Alajuela y Heredia, a las que aspiraban las recurrentes, queda supeditada a la resolución de ambos recursos de amparo.

¿Qué motivó el amparo electoral?

Iliana María Ruiz Chacón y Xinia María Molina Ruiz alegan que cumplieron lo necesario para ser aspirantes a diputadas por las provincias de Alajuela y Heredia, respectivamente. Ellas incluso pagaron el importe requerido por la agrupación política para ser consideradas precandidatas.

No obstante, ambas afirman haber recibido llamadas telefónicas la tarde del 21 de agosto en las que se les indicó que sus nombres habían sido descartados, por lo que su precandidatura no sería sometida a votación en la Asamblea Nacional.

En su amparo, Molina añadió que esa fase de preselección de precandidaturas no se encuentra regulada en la normativa partidaria.

El Tribunal Supremo de Elecciones acogió para estudio dos recursos de amparo electorales de dos candidatas a diputadas por el partido Pueblo Soberano que fueron removidas del proceso. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El PPSO escogió sus candidatos a diputados este fin de semana.

Por la provincia de Alajuela se eligió en primer lugar a José Miguel Villalobos Umaña, conocido por ser el abogado del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles. En el segundo puesto resultó electa Zaira Murillo. Gerardo Bogantes y Grettel Ávila se colocaron en los puestos tres y cuatro, respectivamente. En el quinto lugar estará Wilson Jiménez.

Por su parte, la provincia de Heredia es liderada por la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exministra de Planificación Marta Esquivel Rodríguez.

El segundo puesto de la papeleta por la provincia de Heredia estará ocupado por Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillado (AyA).

La nómina la completan Kattia Jiménez Chavarría, Luis Alonso Pérez Jiménez y Melissa Villalobos Lobo, en los puestos tres, cuatro y cinco, respectivamente.