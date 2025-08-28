Política

‘Traición’ y ‘deslealtad en manada de jaguares’: escuche lo que Laura Fernández dijo a delegados de Pueblo Soberano en sesión cerrada

Tres delegados presentes en la sesión del domingo dijeron que el audio es real

Por Roger Bolaños Vargas

Un audio registró lo que la candidata Laura Fernández dijo a los delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la sesión efectuada a puerta cerrada, el domingo 24 de agosto, después de que ellos eligieron a una persona distinta a la que había planteado la cúpula para el quinto puesto de la papeleta de Alajuela para diputados.








