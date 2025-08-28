‘Traición’ y ‘deslealtad en manada de jaguares’: escuche lo que Laura Fernández dijo a delegados de Pueblo Soberano en sesión cerrada

Un audio registró lo que la candidata Laura Fernández dijo a los delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la sesión efectuada a puerta cerrada, el domingo 24 de agosto, después de que ellos eligieron a una persona distinta a la que había planteado la cúpula para el quinto puesto de la papeleta de Alajuela para diputados.

Laura Fernandez Audio

Tres delegados de la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano confirmaron la veracidad del audio. Según dijeron, ellos escucharon a Fernández decir esas palabras el domingo en la sesión celebrada dentro del hotel Aurola, en San José. Se trata de los asambleístas Carlos Vásquez, Geovanni Morales y Sergio Segura.

Esta es la transcripción:

“Y ahora ver aquí, al frente de todos nosotros, la traición porque no, yo no encuentro otro nombre. Quería decirle a Don Fernando, al frente de todos sus compañeros asambleístas, que lamento profundamente lo que le pasó. Lo lamento profundamente y me parece a mí que la deshonestidad, si la estamos viendo desde ya, no me imagino cómo será en el futuro Congreso de la República. Piensen bien las decisiones que van a tomar.

“Se lo digo respetuosamente, como candidata a la Presidencia de la República. Que Dios bendiga el resto de la jornada, pero definitivamente ustedes tienen que saber que se están imponiendo egos propios de asambleístas antes que el movimiento rodriguista, antes que la gran meta de sacar 40 diputados, que es lo que ustedes me prometieron a mí y a este movimiento. Así que les hago un llamado al orden, señores, al orden a que lo que le hicieron a este compañero no se repita, porque es verdaderamente vergonzoso haberlo visto en carne propia. Y les digo, deslealtad en una manada de jaguares (palabra ininteligible), gracias”.

El contexto

De acuerdo con un acta elaborada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Laura Fernández achacó “deslealtad” al delegado que ganó el quinto puesto de la papeleta a diputados por Alajuela en contra del orden propuesto por la cúpula.

La aspirante hizo la afirmación durante la Asamblea Nacional del domingo 24 de agosto, luego de que el delegado lograra, mediante votación solicitada por él, colocarse en una mejor posición en la papeleta.

El delegado Wilson Jiménez Cordero aparecía originalmente en el puesto nueve de la nómina alajuelense (de un total de 12), pero solicitó la palabra para manifestar su intención de postularse para el quinto lugar.

En esa posición figuraba ya Luis Diego Quesada, por lo que, al generarse una disputa entre dos personas, se tuvo que realizar una votación aparte del resto de la nómina.

Así, Wilson Jiménez se impuso con 44 votos, frente a los 39 obtenidos por Quesada, y ocupó el quinto puesto.

Por su parte, Luis Diego Quesada quedó fuera de la papeleta.

Este medio buscó obtener una declaración de la aspirante presidencial Laura Fernández, sin embargo, no se recibió respuesta.

El PPSO afronta al menos dos recursos de amparo electoral de personas que alegan haber sufrido violaciones a su derecho a la participación, en el proceso de elección de candidatos a diputado de Pueblo Soberano. De hecho, el TSE suspendió las candidaturas de las provincias de Alajuela y Heredia mientras estudia la gestión legal.

