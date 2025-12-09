Pilar Cisneros reveló a jefes de fracción si Rodrigo Chaves asistirá a debate sobre levantamiento de su inmunidad

La última vez que Rodrigo Chaves estuvo en el plenario fue en mayo, para presentar el informe de los asuntos de la administración pública.

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, les informó a los voceros de las diferentes fracciones políticas que, esta vez, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sí asistirá a la sesión del plenario legislativo en que se debatirá el levantamiento de su inmunidad para afrontar una investigación sobre presunta beligerancia política.

La discusión se realizará en el plenario del Congreso el próximo martes 16 de diciembre, a partir de la 1 p. m., tal como fue acordado de forma unánime por 41 diputados, este lunes.

De hecho, fue a petición de Cisneros y de la Presidencia de la República que se modificó la fecha que originalmente se había propuesto para realizar la discusión en la Asamblea Legislativa, pues Chaves no podría asistir el lunes 15 de diciembre al plenario, debido a que tiene exámenes médicos postoperatorios, ese día.

Durante un receso de una hora, este lunes, en el plenario legislativo, los jefes de las fracciones políticas debatieron varios aspectos relacionados con el tiempo para cada fracción, el espacio para presentar los informes y para que el presidente use la palabra.

Allí, Pilar Cisneros les informó que, esta vez, el mandatario sí asistiría al plenario, a diferencia de lo que hizo el lunes 22 de setiembre, cuando se votó la solicitud de desafuero de Chaves que hizo la Corte Suprema de Justicia para que afronte una acusación penal por el presunto delito de concusión.

La presidenta a. í., Vanessa Castro; el jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco; la subjefa de Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, y la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, confirmaron que Cisneros les anunció que Chaves sí asistirá esta vez.

Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República (PNR), dijo que él llegó tarde a la discusión sobre la fecha para realizar el debate, pero los asesores parlamentarios allí presentes le confirmaron que el mandatario sí acudirá a la discusión.

Por su parte, la jefa chavista Pilar Cisneros respondió a La Nación, a través de WhatsApp, que esta vez Rodrigo Chaves está considerando asistir a la Asamblea “porque no le permitieron defenderse en la comisión”.

La vocera del gobierno se refiere a la comparecencia del presidente en la comisión especial sobre el levantamiento de su inmunidad, el viernes 14 de noviembre, cuando Chaves habló durante 50 minutos y su abogado, José Miguel Villalobos, por 10 minutos, pero decidieron levantarse y abandonar la sesión sin responder las preguntas que les iban a hacer las diputaciones de ese órgano parlamentario.

Tal como lo establece el Reglamento legislativo para los casos en que un funcionario deba defenderse en el plenario de alguna acusación, Rodrigo Chaves estará presente durante la lectura de los informes, tanto el que recomienda el levantamiento de su inmunidad, firmado por Alejandra Larios y Rocío Alfaro, como el del subjefe chavista, Daniel Vargas, quien recomienda no aprobar el desafuero.

Luego de esa lectura del informe, se le dará 30 minutos al presidente para que exponga sus argumentos ante el pleno de la Asamblea Legislativa y, posteriormente, deba retirarse para que los congresistas realicen el debate reglado, durante cuatro horas, y voten si aprueban el levantamiento de su inmunidad o no.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó al Congreso quitarle el fuero al mandatario para que afronte 15 denuncias por beligerancia política, que actualmente está en la Sección Especializada del TSE encargada de investigar esos asuntos, órgano integrado por tres magistrados suplentes.

A este momento, solamente hay 34 votos posibles para el desafuero, los mismos que votaron a favor de levantar la inmunidad de Chaves, a finales de setiembre. La decisión final estaría en manos de los seis integrantes del Partido Nueva República.