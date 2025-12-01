Política

Gobierno niega que Rodrigo Chaves use la ‘revancha’ contra diputados como criterio para definir agenda legislativa

Lista de proyectos que el Ejecutivo puso en agenda de la Asamblea Legislativa solo incluye iniciativas de los 21 diputados que votaron en contra de quitarle la inmunidad; Presidencia niega desquite contra los otros 34

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Diputados Asamblea Legislativa
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, solamente puso en la agenda de la Asamblea Legislativa proyectos de los diputados que se opusieron a quitarle su inmunidad por el Caso BCIE-Cariñitos. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadCaso BCIE-CariñitosRodrigo ChavesAgenda legislativaSesiones extraordinariasLicencias de cuido
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.