Rodrigo Chaves margina a diputados que votaron a favor de levantar su inmunidad; así lo refleja la agenda legislativa

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, solamente puso en agenda proyectos de ley de los diputados que lo protegieron ante la solicitud de desafuero para una acusación penal.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, estaría marginando a los diputados que votaron a favor de levantarle su inmunidad, el 22 de setiembre, para afrontar una acusación penal por el presunto delito de concusión, dentro del caso BCIE-Cariñitos.

Así se refleja en la convocatoria de proyectos de ley del periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, etapa en la que el Poder Ejecutivo controla los expedientes que se tramitan en los diferentes órganos parlamentarios.

De una revisión de los proyectos convocados para este periodo, que va de noviembre a enero, se desprende que solamente hay iniciativas de ley que provienen del Ejecutivo, los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los de Nueva República (PNR) y los de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

A ellos se suman los independientes que han sido aliados del gobierno. Todos tienen en común que se opusieron a quitarle la inmunidad a Chaves.

En cambio, no hay proyectos de los diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) e independientes que votaron a favor de retirar el fuero.

La única excepción es un proyecto de Daniela Rojas, del PUSC, quien sí votó de forma positiva el levantamiento. En su caso, el Ejecutivo convocó un proyecto de su interés: la ley para legalizar las jornadas laborales extendidas de 12 horas, propuesta cuyo trámite está suspendido debido a que está en periodo de consultas obligatorias por cambios hechos en el texto.

Solo los diputados que votaron contra el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves tienen proyectos en agenda, desde el 1.º de noviembre. (JOHN DURAN/John Durán)

El argumento de los chavistas del PPSD, la Unidad y los fabricistas es que Liberación y el FA bloquean el avance de proyectos en el plenario.

El Frente Amplio se niega a permitir el avance de otros proyectos frente a la negativa de Rodrigo Chaves de convocar un texto que permita la entrega de las licencias de cuido de personas terminales y menores gravemente enfermos, para solucionar la situación de 600 familias que se han quedado sin ese subsidio desde agosto, porque ya se acabó la fuente de financiamiento de ese programa.

Noticia en desarrollo