Rodrigo Chaves margina a diputados que votaron a favor de levantar su inmunidad; así lo refleja la agenda legislativa

El gobierno tomó una decisión que margina a los diputados que apoyaron levantarle la inmunidad al presidente.

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves, presidente de la República
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, solamente puso en agenda proyectos de ley de los diputados que lo protegieron ante la solicitud de desafuero para una acusación penal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

