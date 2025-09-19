Diputado del PUSC niega que amistad con Chaves le influya sobre inmunidad: ‘En una semana me llama más el presidente que Juan Carlos Hidalgo en todo el año’

El diputado Carlos Andrés Robles, del PUSC, se considera amigo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y dijo que eso no influye en su voto sobre la inmunidad.

El diputado puntarenense de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles, negó que su amistad con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, influya en su voto sobre el levantamiento de la inmunidad del mandatario, decisión que se tomará el próximo lunes en la Asamblea Legislativa.

“No, eso tiene que ser un voto razonado, que deba sustentarse en lo que le convenga al país y en la transparencia y demás. Así va a ser mi voto”, dijo.

El martes 16 de setiembre, Robles dijo que no había aún conocido ninguno de los dos informes de la comisión especial que analizó la acusación contra el mandatario.

El primero, firmado por la liberacionista Andrea Álvarez y la frenteamplista Rocío Alfaro, considera que hay elementos suficientes para que la causa penal del caso BCIE-Cariñitos siga su curso en el Poder Judicial.

El segundo informe, negativo y de minoría, firmado por el subjefe chavista Daniel Vargas, rechaza que se le quite el fuero al presidente y considera que todo es una revancha de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.

Robles tiene programado un viaje hacia Panamá ese día, para una representación oficial en la cita anual de la Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (Repica), que se realiza del 22 al 26 de setiembre, en la capital panameña.

No obstante, el puntarenense le dijo al jefe del PUSC, Alejandro Pacheco, que sí estará en la votación sobre la inmunidad y saldría hacia tierra canalera el lunes por la noche.

En declaraciones a La Nación, en el vestíbulo del plenario del Congreso, el porteño indicó que “aún no toma su decisión sobre el voto en ese tema” y que espera la decisión mayoritaria de la bancada.

Sin embargo, dentro de la fracción se conoce que la posición de Carlos Andrés Robles hacia el desafuero de Rodrigo Chaves es negativa.

‘Me llama más el presidente en una semana, que Hidalgo en todo el año’

“En la fracción, dijimos que íbamos a tomar una decisión colegiada y que el jefe de la bancada iba a ser el vocero de indicar cómo va a votar la fracción, siempre y cuando sea una mayoría. En todo caso, a mí me llama más el presidente en una semana, que Juan Carlos Hidalgo en todo el año”, adujo Robles.

A mediados de agosto, el diputado de Puntarenas descartó que tenga alguna intención de declararse independiente del PUSC, pero enfatizó que el candidato presidencial de la Unidad, Juan Carlos Hidalgo, no lo necesita en la campaña electoral ni en el partido, porque nadie lo llamó nunca para trabajar.

En ese momento, enfatizó que es cercano al mandatario, e incluso se considera su amigo, y reconoció que eso no les gusta a muchos socialcristianos, en particular a Juan Carlos Hidalgo, quien en un programa radial había enfatizado que Robles no está en su campaña.

El martes de esta semana, Hidalgo acudió a la reunión de la fracción a pedir que la bancada vote a favor de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves, para que afronte la causa penal por el caso BCIE-Cariñitos, por el presunto delito de concusión.

El lunes, los diputados pondrán a votación la solicitud del Tribunal de la Corte Plena de quitarle el fuero a Chaves, por presuntamente haberle solicitado al empresario Christian Bulgarelli que le entregara $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco.

Esa exigencia de Chaves habría sido a cambio de adjudicarle al productor audiovisual un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

Bulgarelli transfirió ese dinero a beneficio de Choreco el 24 de febrero de 2023, cuatro días después de recibir el primer desembolso por el contrato con el BCIE.