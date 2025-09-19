Política

Diputado del PUSC niega que amistad con Chaves le influya sobre inmunidad: ‘En una semana me llama más el presidente que Juan Carlos Hidalgo en todo el año’

Legislador socialcristiano tiene previsto un viaje ese día, pero informó al jefe de la Unidad que postergará su salida para la noche, después de la votación

Por Aarón Sequeira
09/09/2024 Asamblea Legislativa. Juramentación de Porfirio Sánchez como magistrado de la Sala II, en la sesión de Plenario Legislativo. Varios diputados, que votaron negativo por Sánchez no estuvieron en su curul durante el acto dirigido por la diputada Rosalía Brown, quien sustituye a Rodrigo Arias por incapacidad. Algunos parlamentarios tampoco saludaron al juez. Foto: Rafael Pacheco Granados
El diputado Carlos Andrés Robles, del PUSC, se considera amigo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y dijo que eso no influye en su voto sobre la inmunidad. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

