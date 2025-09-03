Política

Fiscalía investiga a Choreco por presunta legitimación de capitales en caso BCIE-Cariñitos, ¿por qué?

La Fiscalía indagó este miércoles a Federico ‘Choreco’ Cruz

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Choreco
Federico “Choreco” Cruz Saravanja es investigado por el presunto delito de legitimación de capitales, en el caso BCIE-Cariñitos. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Federico CruzChorecoBCIE-CariñitosLegitimación de capitales
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.