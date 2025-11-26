Política

Comisión recomienda al plenario legislativo quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves

Con una votación de dos a uno, la comisión especial recomendó al plenario aprobar el desafuero solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones, para seguir adelante con una investigación

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Cháves ante comisión legislativa.
La comisión recomendó quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves, para que afronte 15 investigaciones por beligerancia política. (Albert Marín/Albert Marín)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

