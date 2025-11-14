Rodrigo Chaves abandona audiencia de comisión sobre levantamiento de inmunidad por beligerancia

El presidente Rodrigo Chaves y su abogado José Miguel Villalobos comparecen en la Asamblea Legislativa el 14 de noviembre de 2025 ante la comisión especial que estudia la solicitud del TSE de levantar la inmunidad del mandatario.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se levantó y se fue de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad, después de hablar por 50 minutos, sin darle oportunidad a las diputaciones que integran ese órgano de hacerle preguntas.

La decisión la tomó después de que su abogado, José Miguel Villalobos, habló por 10 minutos. Tanto Chaves como Villalobos, quien es candidato chavista a diputado, elevaron su molestia porque la presidenta de la comisión limitó los minutos al uso de la palabra del abogado.

Rodrigo Chaves abandonó la audiencia sobre levantamiento de inmunidad sin responder preguntas

Ambos hicieron una ronda de ataques hacia el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), su presidenta, Eugenia Zamora, y las autoridades de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias y Vanessa Castro, así como la presidenta de la comisión, Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ante la decisión tomada por el mandatario de irse y no responder las preguntas que le tenían preparadas, la liberacionista aseguró que era su derecho y enfatizó que, con base en el Reglamento legislativo (cuerpo normativo del Congreso con rango legal), se le aseguró su derecho a su defensa y a acompañarse con un abogado.

Incluso, enfatizó que se le dio la palabra a su abogado por cortesía, pero con un límite, lo que no les gustó ni a Chaves ni a Villalobos.

Por su parte, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), manifestó que fue el miedo a responder preguntas lo que motivó a Rodrigo Chaves a huir, a quien calificó como el “primer ciudadano de la República”, y enfatizó que ellas como comisión especial solo tienen la responsabilidad de hacer una recomendación sobre el levantamiento de la inmunidad o no.

“Es lamentable ver cómo la Presidencia de la República haya llegado a este nivel de irrespeto de las instituciones públicas y ver cómo la cobardía y la misoginia que lo han caracterizado desde el primer momento en que tomó ese cargo no han hecho más que profundizarse, al punto de irrespetar una comisión y dos de las diputadas que la integran”, dijo Alfaro.

Alfaro cuestionó que Chaves haya enfocado su intervención en los ataques a Eugenia Zamora, presidenta del TSE, y a Vanessa Castro, presidenta en ejercicio de la Asamblea.

La diputada añadió que, “cobardemente”, el presidente y su abogado, al ver que no tenían muchas posibilidades de hacer lo que ellos mismos han señalado como circo, para desarrollar esa ópera bufa de la que dicen participar, hayan tenido que huir.

Por su parte, Alejandra Larios prefirió no calificar las emociones del presidente, específicamente si tenía miedo o no.

Noticia en desarrollo