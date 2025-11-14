Política

Rodrigo Chaves abandona audiencia de comisión sobre levantamiento de inmunidad por beligerancia

Luego de hablar por 50 minutos, Rodrigo Chaves se levantó y se fue de la comisión que lo recibió en audiencia, en medio de reclamos por supuestas violaciones a su derecho de defensa

Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
El presidente Rodrigo Chaves y su abogado José Miguel Villalobos comparecen en la Asamblea Legislativa el 14 de noviembre de 2025 ante la comisión especial que estudia la solicitud del TSE de levantar la inmunidad del mandatario.
El presidente Rodrigo Chaves y su abogado José Miguel Villalobos comparecen en la Asamblea Legislativa el 14 de noviembre de 2025 ante la comisión especial que estudia la solicitud del TSE de levantar la inmunidad del mandatario. (Cortesía de la Asamblea Legislativa/Cortesía de la Asamblea Legislativa)







