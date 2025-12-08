Este día se votará el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa

Los jefes de fracción definieron la fecha para realizar el debate sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Los jefes de las fracciones políticas definieron este lunes la fecha en que se discutirá, en el plenario de la Asamblea Legislativa, el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para afrontar 15 denuncias por beligerancia política en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Durante un receso en la sesión el plenario, los voceros de las seis bancadas políticas establecieron que la discusión se va a realizar el martes 16 de diciembre, a partir de las 2 p. m. y hasta las 7 p. m.

La fecha que originalmente propuso el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, fue el lunes 15, pero las fracciones de Nueva República (PNR) y los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habían pedido tiempo para conversarlo a lo interno de sus bancadas.

La discusión se dará en la última semana de labores de los diputados, antes de irse al receso de fin y principio de año, a partir del viernes 19 de diciembre.

Noticia en desarrollo