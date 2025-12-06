Inmunidad de Rodrigo Chaves depende de una fracción política; el presidente le hace un guiño convocándole sus proyectos de ley

El levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está en manos de una sola fracción política, a 10 días de la eventual votación en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Se trata de la bancada del Partido Nueva República (PNR), cuyos seis votos serán fundamentales para inclinar la balanza de uno u otro lado, ante la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de retirarle el fuero al mandatario para realizar una investigación de fondo sobre 15 denuncias por beligerancia política.

Para quitarle el beneficio al gobernante se requieren, al menos, 38 votos y, de momento, parece haber 34 disponibles. Aunque las tiendas políticas aún no hacen sus anuncios oficiales, internamente ya está el panorama bastante claro entre los congresistas, y todas las miradas están puestas en los diputados del PNR, incluyendo la de Chaves.

El pasado miércoles, en la conferencia de prensa en la Casa Presidencial, el mandatario defendió a capa y espada un proyecto fabricista para castigar el sicariato con hasta 40 años de cárcel. Llenó de elogios la propuesta y de insultos a quienes frenaron la iniciativa con una consulta constitucional.

Además, Nueva República es una de las fracciones más beneficiadas con proyectos de ley incluidos por el Poder Ejecutivo dentro de la convocatoria para sesiones extraordinarias del Congreso.

En cambio, Chaves ha marginado a los 34 diputados que votaron por quitarle la inmunidad, en setiembre, al no convocarles un solo expediente.

En la primera lista, la administración Chaves puso proyectos de Fabricio Alvarado, Yonder Salas, José Pablo Sibaja y David Segura. En la más reciente convocatoria, realizada el pasado jueves, Chaves incluyó 16 expedientes más, y el PNR es la que más propuestas tiene, con un total de siete, de Alvarado, Salas, Olga Morera y Rosalía Brown.

“Me parece extraordinario que se diga que Fabricio Alvarado y Nueva República van a inclinar la balanza, porque nadie está dando por sentado que estamos de un lado o de otro, lo que dice mucho sobre la seriedad con que nos tomamos este tipo de decisiones”, dijo Fabricio Alvarado este jueves, al canal Trivisión.

Según el diputado, están siendo muy analíticos y ya tuvieron dos o tres reuniones para hablar sobre ese voto, pero aún no toman una decisión, porque “hay posiciones a favor y en contra”, tanto dentro de la fracción como en el liderazgo del partido.

Alvarado agregó que es lamentable estar dando esta discusión en medio de una campaña electoral, que no debería centrarse en Rodrigo Chaves, sino en los candidatos presidenciales y sus propuestas.

El jefe de Nueva República dijo que sienten una especie de apuro de parte de algunos sectores para decidir el desafuero, y dijo que su fracción no tiene ninguna prisa.

“Si se vota entre el 15 de diciembre y el 19, tendremos la decisión tomada. No tenemos ningún problema en que se vote después (del receso de fin de año, en enero)”, alegó Alvarado. No obstante, agregó que “entre más pronto, mejor”.

El diputado y candidato presidencial reconoció que hay voces que le dicen que votar de una forma u otra puede afectarlos o beneficiarlos en términos electorales, y adujo que eso es “muy simplista”.

“El análisis se hará fundamentados en temas políticos. Electoralmente hay que tomarlo en cuenta, porque nos lo pusieron en este tiempo, pero queremos ser lo más sensatos posible”, aseveró.

A partir del lunes, ese será asunto obligatorio en el orden del día de las reuniones de las seis fracciones parlamentarias. Este jueves, Rodrigo Arias, jerarca del Congreso, sugirió el lunes 15 de diciembre como fecha para tomar la decisión en el plenario.

34 votos afirmativos probables

Hasta el momento, los votos afirmativos más probables son de los mismos 34 diputados que apoyaron el desafuero presidencial, el pasado 22 de setiembre, ante una solicitud de la Corte Suprema de Justicia para tramitar una acusación penal contra Chaves por el presunto delito de concusión.

Ese día, faltaron cuatro votos para llegar a los 38 necesarios para que se aprobara el desafuero del mandatario.

Ahora, el panorama en las fracciones sería el siguiente:

El Partido Liberación Nacional (PLN) aportaría 17 votos. Solo Carolina Delgado votaría en sintonía con el chavismo, tal como lo hizo en setiembre pasado.

Por su parte, el Frente Amplio apoyará la recomendación de su jefa de fracción, Rocío Alfaro, por lo que aportaría cinco de sus seis votos para el desafuero, pues Sofía Guillén se encuentra en licencia por maternidad.

Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, se encuentra incapacitado debido a una cirugía, pero espera estar presente el día en que el plenario vote la solicitud del TSE para levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Antonio Ortega, actualmente incapacitado luego de una cirugía de abdomen, dijo que ese permiso se le vence el 12 de diciembre. Él comentó que, precisamente, el lunes 15 tiene una cita médica por la mañana, para que se le valore darle el alta.

En el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los votos seguros son de los cuatro legisladores que ya habían avalado la solicitud anterior de desafuero. Se trata de Alejandro Pacheco, Daniela Rojas, Carlos Felipe García y Vanessa Castro.

Por su parte, el Partido Liberal Progresista (PLP) también daría sus dos votos nuevamente para el desafuero.

Además, sumarían su apoyo Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y las cinco legisladoras independientes, incluyendo a Cynthia Córdoba, quien esta vez no tiene prevista una salida del país.

La independiente Kattia Cambronero indicó que votará a favor porque es fundamental que siga adelante la investigación de las 15 denuncias por beligerancia. “Voy a cumplir con mi mandato constitucional, aunque esta decisión llega en mal momento. Es tan relevante que no debería tener ese tinte”, dijo.

Por su parte, Gloria Navas, también independiente, dará el sí porque considera que la intervención del TSE está totalmente avalada en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico. “Hay que proteger el sufragio y que no se violente el principio de imparcialidad política”, aseveró.

En esa suma de 34 votos no podría aún incluirse ni excluirse el voto del independiente Diego Vargas, quien se salió del plenario la vez anterior, y aunque dijo que habría votado negativo, esta vez no ha aclarado su posición.

Votos férreos con Rodrigo Chaves

En el caso de los votos negativos, los ocho legisladores chavistas del PPSD apoyarían el criterio de su subjefe, Daniel Vargas, quien emitirá un informe negativo de minoría para recomendar no levantarle la inmunidad al mandatario.

De ese lado también estará el independiente Gilberth Jiménez y la liberacionista Carolina Delgado, así como cinco legisladores del PUSC, que ya rechazaron el desafuero en el proceso anterior: Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo, Leslye Bojorges y Horacio Alvarado.