Política

Inmunidad de Rodrigo Chaves depende de una fracción política; el presidente le hace un guiño convocándole sus proyectos de ley

El panorama para el desafuero solicitado por el TSE es muy similar, hasta ahora, a la votación del 22 de setiembre, cuando se resolvió el levantamiento de inmunidad que pidió la Corte

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Diputados Asamblea Legislativa
Diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadBeligerancia políticaRodrigo ChavesTSENueva República
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.