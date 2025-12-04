Rodrigo Arias propone fecha para discutir levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, propuso debatir el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves en la última semana de labores del Congreso, antes del receso navideño.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, propuso una fecha para discutir el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el plenario del Congreso, este jueves, en la reunión de las jefaturas de fracción.

La propuesta de Arias es que debatir el lunes 15 de diciembre la solicitud del desafuero de Chaves que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para seguir adelante con una investigación sobre 15 denuncias contra el mandatario por presunta beligerancia política.

La discusión se realizaría en el plenario en la última semana de labores de los diputados, pues la Asamblea cierra para su receso de fin de año a partir del 19 de diciembre.

Además, la discusión no se puede realizar antes de ese día, pues aún está pendiente que el subjefe chavista, Daniel Vargas, presente su informe negativo de minoría sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente.

El diputado tiene plazo para presentar dicho documento hasta el 10 de diciembre, a lo que se debe sumar los dos días de espera que, por Reglamento legislativo, deben darse antes de que el asunto entre en el orden del día del plenario. Ese plazo de dos días se cumple el viernes 12 de este mes.

Ante la sugerencia de Rodrigo Arias, los jefes de las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo; del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, estuvieron totalmente de acuerdo.

En cambio, la subjefa del Partido Nueva República (PNR), Rosalía Brown, manifestó reparos, pues alegó que debe llevar la fecha propuesta a discusión de sus compañeros de bancada, en la reunión de los fabricistas del próximo lunes.

La misma posición manifestó la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, quien adujo que debe poner en conocimiento de los demás legisladores oficialistas esa proposición.

Ante la posición de Brown y Cisneros, la sugerencia del PLN y del FA fue darles tiempo a que lo consulten en sus respectivas fracciones y, en una sesión extraordinaria de la reunión de jefaturas, el lunes después del plenario, acordar la fecha definitiva para definir si levantan la inmunidad de Rodrigo Chaves o no.