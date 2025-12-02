Presidencia niega relación alguna con actividad de apoyo a Rodrigo Chaves en Plaza de la Democracia; Salud guarda silencio

La Presidencia de la República negó tener alguna relación con la actividad organizada en la Plaza de la Democracia en apoyo al presidente, Rodrigo Chaves, el día que asistió a la comisión que analizó la petición del TSE para levantarle su inmunidad, por pregunta beligerancia política.

La Presidencia de la República negó tener relación alguna con la actividad de apoyo a Rodrigo Chaves que se realizó el viernes 14 de diciembre, en la Plaza de la Democracia, a raíz de la comparecencia del mandatario en la comisión especial que analizó la solicitud para levantarle la inmunidad al presidente por presunta beligerancia política.

En una respuesta enviada a La Nación, vía correo electrónico, la oficina de prensa de la Casa Presidencial negó que tuvieran “nada que ver con la organización de esa actividad”, en la que hubo oficiales de Fuerza Pública, así como la seguridad del presidente Chaves.

Dicha contestación llegó nueve días después de que este medio preguntó, por las vías oficiales, si hubo algún préstamo de equipo, mobiliario, o algún gasto de la Presidencia o del Ministerio de la Presidencia, para la actividad de apoyo de los chavistas.

Desde temprano ese viernes, estaban colocadas en el parque josefino las tarimas, equipos de sonido y letrinas portátiles, además de que estaban desplegados una gran cantidad de oficiales en los alrededores de la Asamblea Legislativa.

Cuando Rodrigo Chaves abandonó la sesión de la comisión especial sobre el levantamiento de su inmunidad, sin responder una sola pregunta y después de haber hablado por una hora, se dirigió directamente a la Plaza de la Democracia, donde tomó el micrófono y azuzó a los allí presentes.

Pendiente de cada uno de los detalles estuvo el líder cooperativista y operador político de la campaña presidencial de Laura Fernández, Freddy González, quien les dijo a los manifestantes, que la organización llevó en buses, que había almuerzo gratis para todos y que estaban también las letrinas para su uso.

Al igual que la Presidencia de la República, la Municipalidad de San José también se desmarcó de la actividad, alegando que la administración de esa plaza está en manos de la Dirección del Museo Nacional.

La organización de la manifestación chavista puso a disposición del público sanitarios portátiles, para la actividad de apoyo al presidente Rodrigo Chaves, el viernes 14 de noviembre, en la Plaza de la Democracia. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)

El gobierno josefino no respondió si se gestionó algún permiso municipal, a cargo de los organizadores de la actividad, puesto que hubo autobuses en las calles aledañas y también se ocupó el frente del edificio legislativo, que es un bulevar capitalino. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta de esa consulta.

Por haberse dado alimentación gratuita y haberse colocado letrinas portátiles, también se consultó al Ministerio de Salud sobre gestión de permisos para dicha actividad chavista, pues no se trataba de una manifestación espontánea.

El 19 de noviembre se recibió un correo de parte de la oficina de prensa de ese ministerio, donde comunicaron que darían trámite a la consulta que se les remitió el martes 18 de noviembre, al mediodía.

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido la respuesta a la consulta sobre la gestión de permisos para la actividad organizada por González, donde también estuvieron presentes varios candidatos chavistas, entre ellos Laura Fernández, y varios aspirantes a diputados.

Quien sí respondió fue la Dirección del Museo Nacional de Costa Rica, administradora de la Plaza de la Democracia, cuya dirección confirmó que nadie había gestionado ningún tipo de permiso para efectuar la actividad de apoyo a Chaves el 14 de noviembre.

“Una vez que se advirtió la afluencia de un volumen considerable de personas, lo primero que se aplicó fue el protocolo de seguridad para restringir el acceso a los suministros y proteger los bienes institucionales“, expuso el Museo Nacional.

“Se confirma que no existieron gestiones institucionales para la actividad, ni se autorizaron instalaciones, tomas eléctricas, tarimas, equipos de sonido o cualquier otro tipo de infraestructura“, detalló la Dirección del Museo Nacional.