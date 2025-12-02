Política

Presidencia niega relación alguna con actividad de apoyo a Rodrigo Chaves en Plaza de la Democracia; Salud guarda silencio

Presidencia de la República dice que no tuvieron nada que ver con esa actividad, organizada por figuras de la campaña presidencial de Laura Fernández, sin permisos del Museo Nacional

Por Aarón Sequeira
El presidente Rodrigo Chaves se dirige a sus seguidores congregados en la Plaza de la Democracia este viernes 14 de noviembre de 2025. Chaves abandonó su audiencia en la comisión especial que estudia la solicitud del TSE de levantar la inmunidad del mandatario.
La Presidencia de la República negó tener alguna relación con la actividad organizada en la Plaza de la Democracia en apoyo al presidente, Rodrigo Chaves, el día que asistió a la comisión que analizó la petición del TSE para levantarle su inmunidad, por pregunta beligerancia política. (Rafael Pacheco/La Nación)







