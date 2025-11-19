Museo Nacional confirma ausencia de permisos para manifestación chavista; solo hubo manchones en muros y orines en fachada

La Dirección del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) confirmó que nadie gestionó un permiso para efectuar la manifestación chavista del viernes 14 de noviembre en la Plaza de la Democracia. Por su parte, la Municipalidad de San José indicó que este parque es responsabilidad del MNCR.

“Una vez que se advirtió la afluencia de un volumen considerable de personas, lo primero que se aplicó fue el protocolo de seguridad para restringir el acceso a los suministros y proteger los bienes institucionales“, expuso el Museo Nacional.

Agregó que, luego de la actividad, únicamente se recibieron reportes de manchones en uno de los muros del edificio y, tal como trascendió en una nota publicada en el medio CR Hoy, varios de los asistentes a la concentración orinaron en la pared de la fachada del recinto histórico. El personal de seguridad no recibió reportes adicionales a esto.

“Se confirma que no existieron gestiones institucionales para la actividad, ni se autorizaron instalaciones, tomas eléctricas, tarimas, equipos de sonido o cualquier otro tipo de infraestructura“, detalló la Dirección del Museo Nacional.

Ese día, los organizadores del evento político colocaron tarimas, parlantes y letrinas portátiles, además de que hubo entrega de comida gratuita para los asistentes. También, hubo presencia de oficiales de la Fuerza Pública y numerosos autobuses parqueados al costado de la plaza.

La consigna de los organizadores era el apoyo al presidente de la República, Rodrigo Chaves, debía comparecer ante la Comisión especial sobre el levantamiento de la inmunidad solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a fin de estudiar 15 denuncias sobre presunta beligerancia política.

La organización de la manifestación chavista usó la Plaza de la Democracia al parecer sin permisos del Museo Nacional, entidad que administra ese espacio público. Hubo tarimas, podio, sistema de sonido, letrinas, comida gratis y candidatos del PPSO. (Albert Marín/La Nación)

La Nación consultó al Museo Nacional después de que la Municipalidad de San José negara toda responsabilidad sobre los permisos de autorización de dicha concentración.

A través del correo de consulta de prensa del gobierno local josefino, la Sección de Comunicación Institucional respondió que la Plaza de la Democracia es administrada por el Museo Nacional, pero no respondió si hubo gestiones de los organizadores de la manifestación, puesto que no solamente se utilizó la plaza, sino también las calles aledañas.

La manifestación fue organizada por el dirigente cooperativista Freddy González, quien forma parte del comando de campaña de la candidata presidencial Laura Fernández.

De hecho, estuvo presente la aspirante a la Presidencia de la República, así como varios candidatos a diputaciones del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Las autoridades partidarias negaron tener alguna relación con esa actividad.

De igual manera, Freddy González desligó el evento del PPSO: “No, no, mire, el Partido Pueblo Soberano no tiene que ver nada en este tema”, dijo a La Nación.

La actividad, de acuerdo con González, fue organizada “durante nueve días” por “un grupo de costarricenses llamados a través de todo el país” y por “líderes del movimiento cooperativo”, cuyos nombres no precisó.

Aunque el Museo Nacional administra la Plaza de la Democracia, no tiene registro de permisos solicitados para la actividad chavista del viernes, aunque se colocaron tarimas, sanitarios, y se parquearon buses en el lugar. La Municipalidad de San José niega relación con la ausencia de permisos. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Este medio también envió consultas a Presidencia y el Ministerio de Salud sobre solicitudes de permisos sanitarios para la colocación de letrinas y la repartición de alimentos.

Sin embargo, desde la Casa Presidencial no se han recibido respuestas. En el caso de Salud, se indicó que las preguntas estaban siendo tramitadas, pero al cierre de este artículo no se había recibido ninguna respuesta.

TSE recibió denuncia por actividad

El sábado, el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la actividad.

Alegó que se trató de un mitin, plaza pública o actividad organizada por líderes partidarios en campaña electoral y que, por lo tanto, debía ser autorizada por el tribunal electoral.