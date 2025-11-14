Política

Lo que usted no vio en la Plaza de la Democracia: ‘Todo gratis’, dijo organizador de manifestación chavista

Esta fue la logística que hizo posible el mitin: buses, tarima, sonido, pantallas y un animador, así como letrinas portátiles, alimentación y bebidas

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva

Detrás de cámaras, se movilizaron 39 buses, una tarima con sonido, pantallas y un animador, así como tres letrinas portátiles, alimentación y bebidas, “todo gratuito”, según confirmó el organizador, Freddy González, dirigente cooperativista y parte del comando de campaña de la candidata oficialista, Laura Fernández. Esta fue la logística de la manifestación chavista que se presentó este viernes 14 de noviembre en la Plaza de la Democracia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChavistasRodrigo ChavesLevantamiento de la inmunidad
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.