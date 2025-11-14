Diputadas lamentan miedo de Rodrigo Chaves a responder preguntas y enfatizan que se le dio derecho de defensa

Luego de hablar por 50 minutos, Rodrigo Chaves se levantó y se fue de la comisión que lo recibió en audiencia, en medio de reclamos por supuestas violaciones a su derecho de defensa.

Rodrigo Chaves abandonó la audiencia de comisión sobre levantamiento de inmunidad por presunta beligerancia sin responder preguntas de la presidenta de la comisión, Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rocío Aguilar del Partido Frente Amplio.

Ante la decisión tomada por el mandatario de irse y no responder las consultas que le tenían preparadas, la liberacionista aseguró que era su derecho y enfatizó que, con base en el Reglamento legislativo (cuerpo normativo del Congreso con rango legal), tenía derecho a su defensa y a acompañarse con un abogado. Incluso, enfatizó que se le dio la palabra a su abogado por cortesía, pero con un límite, lo que no les gustó ni a Chaves ni a Villalobos.

Por su parte, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), manifestó que fue el miedo a responder preguntas lo que motivó la huida de Rodrigo Chaves, a quien calificó como el “primer ciudadano de la República”, y enfatizó que ellas como comisión especial solo tienen la responsabilidad de hacer una recomendación sobre el levantamiento de la inmunidad o no.