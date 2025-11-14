Política

Diputadas lamentan miedo de Rodrigo Chaves a responder preguntas y enfatizan que se le dio derecho de defensa

Rodrigo Chaves habló en la comisión que discute la posibilidad de levantarle el fuero para que responda a posibles causas por beligerancia política. Así respondieron las diputadas presentes

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
Luego de hablar por 50 minutos, Rodrigo Chaves se levantó y se fue de la comisión que lo recibió en audiencia, en medio de reclamos por supuestas violaciones a su derecho de defensa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







