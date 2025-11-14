Política

Estas son las preguntas que Rodrigo Chaves evadió responderles a las diputadas sobre investigación del TSE

Después de sumar una hora y media de argumentos, donde fue amplio en sus reclamos contra los diputados y el TSE, Rodrigo Chaves se retiró de la comisión sin responder una sola pregunta

Por Aarón Sequeira
Alejandra Larios Rodrigo Chaves comisión especial
El presidente Rodrigo Chaves abandonó intempestivamente la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad para afrontar denuncias de beligerancia, luego de hablar por 50 minutos. Chaves evadió las preguntas que lo habrían cuestionado por su presunta parcialidad político electoral. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Rodrigo ChavesLevantamiento de inmunidadBeligerancia políticaTSE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

