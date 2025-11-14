Estas son las preguntas que Rodrigo Chaves evadió responderles a las diputadas sobre investigación del TSE

El presidente Rodrigo Chaves abandonó intempestivamente la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad para afrontar denuncias de beligerancia, luego de hablar por 50 minutos. Chaves evadió las preguntas que lo habrían cuestionado por su presunta parcialidad político electoral.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se retiró de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad para afrontar 15 denuncias por beligerancia política, luego de haber hablado durante 50 minutos, más los 10 minutos de su abogado, y evadió las preguntas de las diputadas Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA).

A las diputadas las acusó de ser parte de una red de cuido que, según él, quiere destituirlo, pero evitó cuestionamientos.

Luego de que el mandatario salió del Salón de Exjefes de Estado, Expresidentes y Expresidenta de la República de la Asamblea Legislativa, Larios lamentó lo sucedido y enumeró las preguntas que ella le iba a hacer al presidente.

Larios proporcionó el cuestionario, que se transcribe a continuación:

-¿Presidente, considera usted que, a partir de su administración, se ha generado un movimiento rodriguista?

-¿Considera que su cargo de presidente lo legitima para solicitar a los costarricenses la votación en las elecciones nacionales del 2026?

-Cuando usted se refiere a que se necesita de “38 a 45 diputados, contrarios a los que se eligieron en la actual legislatura o absolutos y diametralmente opuestos a los que ustedes y yo elegimos este 2022-2026, ¿a qué se refiere, presidente?

-Usted dijo que “si no logramos poner muchas Pilares Cisneros, muchas Adas Acuñas, y sacar a los que ustedes saben o a personas como las que ustedes saben, este país no va a poder arreglar esos problemas tan profundos”.

-¿Presidente, usted considera que el pueblo piensa en un partido de oposición cuando usted hace referencia a las diputadas Acuña y Cisneros?

-En algunos de sus discursos ha mencionado la necesidad de contar con mayoría de diputados y que se debe utilizar el lapicero como un arma electoral, también ha hecho la salvedad que no está diciendo por quién votar, porque lo pueden acusar de beligerancia y con más frecuencia en las últimas intervenciones públicas. ¿Por qué hace esa salvedad? ¿Conoce usted, presidente, la línea delgada entre su discurso y la conducta de imparcialidad política?

-Volviendo al uso del lapicero, presidente, incluso usted dijo: “Los acontecimientos de los últimos días demuestran que sí es indispensable tener este fusil cargado y listo, para ejercer el derrame de la tinta, para lavar la podredumbre que queda de las personas que capturaron nuestras instituciones”.

-¿Considera que son expresiones oportunas para el momento de inseguridad que atraviesa el país?

-¿Por qué piensa que las elecciones se pueden influenciar con este proceso que usted siente como ataque, si efectivamente usted no es parte del proceso electoral? ¿Es que algunos de los o las candidatas lo representan en el proceso electoral?

-De las denuncias presentadas, se hace alusión a las cadenas de televisión y conferencias. ¿Sabe usted si estas fueron transmitidas por los canales oficiales de redes sociales del Gobierno o el canal estatal?

-¿Qué criterios utiliza para decidir qué mensajes incluir en las cadenas televisivas?

-¿Garantiza que en estos mensajes no se incluye o interpreta contenido de carácter político o con orientaciones políticas?

-¿Cómo se justifica que en la cadena del 4 de diciembre de 2024 usted dijo que se requieren de 40 a 45 diputados y que se utilice un lapicero como fusil cargado? ¿No es ese un anuncio político electoral que podría influir en la población?

-¿Quién toma las decisiones de la información de sus discursos y la que incluye en los videos que se proyectan en las conferencias? ¿Usted las autoriza?

-¿Por qué usan los canales oficiales del Estado, como la página de Facebook y YouTube, así como medios públicos, como los del Sinart, para difundir mensajes como la conferencia de prensa del 4 de diciembre de 2024?

-¿Usted ha considerado el riesgo que implica convertir la figura del presidente de la República en actor electoral activo, debilitando el equilibrio entre poderes?

-¿Qué medidas ha tomado para garantizar que los recursos públicos no se utilicen con fines político-electorales? ¿Qué límites se autoimpone como presidente para no incidir en procesos electorales, más allá de lo que dicta la ley?

-¿Considera que su estilo de comunicación contribuye a la polarización política del país?

-¿La señora Mayuli Ortega, presidenta del Partido Pueblo Soberano trabajó en Casa Presidencial? ¿Qué puesto tenía? ¿Usted tenía relación directa con ella como jefatura? ¿Usted tenía conocimiento que ella estaba conformando un partido político?

-¿Presidente, hay personas que trabajan en Casa Presidencial, o que trabajaron y que forman parte de alguna candidatura a diputación? ¿De qué partido?

-¿Considera usted que hay partidos políticos afines a su gestión y que han adoptado su línea discursiva, sus símbolos y que quiere dar continuidad a un gobierno suyo?

-¿Por qué en sus intervenciones en conferencias y cadenas nacionales o actividades públicas de gestión del gobierno, ha realizado una confrontación constante de las instituciones públicas, minimizándolas y desgastando su labor institucional ante la población, en lugar de realizar con esas instituciones una coordinación para mejorar y fortalecer la institucionalidad democrática, que al final se verá reflejada en la población?

-¿Por qué hace esas manifestaciones insistentemente de cambiar un sistema de 76 años, de los cuales usted ha vivido 36 fuera de este país; que han sido de estabilidad en seguridad, salud, educación, empleo y economía, disfrutando plenamente de las libertades que tenemos los costarricenses? ¿Es un intento de persuasión para dar continuismo a la línea del gobierno?