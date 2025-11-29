¿Cuándo se votaría el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves en el plenario legislativo?

El presidente, Rodrigo Chaves, podría saber la decisión de los diputados sobre su inmunidad antes de que termine el año legislativo. En la imagen, saluda a seguidores luego de abandonar la comisión especial sobre su desafuero, sin haber respondido preguntas.

Después de que la comisión sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves recomendó, este miércoles, quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los diputados ya pueden ir calculando la fecha para discutir el desafuero en el plenario de la Asamblea Legislativa.

A partir de la recomendación de mayoría de esa comisión especial, empieza a correr un plazo de ocho días hábiles para que el subjefe chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas, entregue su informe de minoría.

El legislador anunció, el miércoles, que presentará un dictamen negativo, y tiene plazo de entregarlo hasta el 9 de diciembre, según lo permite el Reglamento legislativo.

Además, las normas parlamentarias establecen que, una vez recibidos los informes sobre ese asunto en la Secretaría del Directorio del Congreso, se debe dar un plazo de espera de dos días, el cual se cumple el jueves 11 de diciembre.

Ese jueves, la discusión sobre el levantamiento de la inmunidad presidencial puede entrar en el orden del día del plenario y eso permitiría que los jefes de las fracciones políticas finalmente acuerden una fecha para discutir el asunto en sesión de la Asamblea Legislativa.

Para ese momento, solamente quedaría disponible la semana del 15 al 18 de diciembre, pues los diputados se van de vacaciones de fin y principio de año a partir del viernes 19 de diciembre.

En síntesis, la única posibilidad es agendar la discusión sobre el desafuero de Chaves para lunes 15, martes 16, miércoles 17 o jueves 18 de diciembre, o bien dejarlo para enero del próximo año.

El jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, aseguró que la disposición de las jefaturas y de la presidencia de la Asamblea es realizar la discusión en esa semana, aunque reconoció que los chavistas están apostando a postergar esa discusión para enero, cuando los diputados vuelvan a sesiones después del receso de fin de año.

Consultada directamente sobre la fecha en que ellos prefieren realizar ese debate en el plenario, la jefa chavista del PPSD, Pilar Cisneros, dijo que en esa decisión ellos no tendrían ninguna posibilidad de decir nada.

“Es una decisión que compete única y exclusivamente a Rodrigo Arias Sánchez”, respondió.

Consultada sobre si preferirían que la votación se diera antes de salir de receso o bien en enero, Cisneros insistió en que eso depende exclusivamente de Arias.

¿Cuál decisión debe tomar el plenario?

La decisión que el plenario legislativo debe tomar es si le quitan la inmunidad a Rodrigo Chaves para que el TSE pueda seguir adelante con una investigación de fondo sobre 15 denuncias por parcialidad política del mandatario, o sea, beligerancia política.

La Constitución Política y la legislación electoral establecen que los funcionarios públicos no pueden realizar actuaciones ni hacer declaraciones que, de alguna forma, beneficien a un partido o movimiento político, ni involucrarse en actividades de esa índole.

El Tribunal informó, en los primeros meses de este año, que estaba tramitando varias denuncias contra Chaves por presunta beligerancia política.

El 7 de octubre pasado, el órgano electoral solicitó a los diputados quitarle el fuero al presidente, con base en el inciso 5 del artículo 102 de la Constitución Política, el 146 y 270 del Código Electoral.

Este no es el primer debate sobre levantamiento de la inmunidad de un presidente de la República en funciones que tramita esta Asamblea Legislativa.

El 22 de setiembre, en el plenario, se votó la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de levantarle la inmunidad al mandatario para afrontar un proceso judicial, por el presunto delito de concusión.

Ese día, solamente 34 congresistas votaron a favor, pero se requería el aval de 38 legisladores, es decir, dos tercios de la Asamblea, para aprobar la solicitud de la Corte.